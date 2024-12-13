Crie um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem personalizar facilmente materiais de integração usando avatares de IA. O estilo visual deve ser amigável e encorajador, com animações limpas que destacam a expressividade do avatar, complementadas por uma trilha de áudio clara e acessível. Este vídeo destaca especificamente o poderoso recurso de avatares de IA da HeyGen, simplificando a criação de conteúdo de treinamento complexo.

