Gerador de Vídeos de Treinamento com IA para Cursos Online Envolventes

Crie conteúdo de treinamento profissional sem esforço transformando prompts de texto em vídeos dinâmicos usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem personalizar facilmente materiais de integração usando avatares de IA. O estilo visual deve ser amigável e encorajador, com animações limpas que destacam a expressividade do avatar, complementadas por uma trilha de áudio clara e acessível. Este vídeo destaca especificamente o poderoso recurso de avatares de IA da HeyGen, simplificando a criação de conteúdo de treinamento complexo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto dinâmico de 60 segundos direcionado a equipes de marketing, ilustrando a eficiência de transformar conceitos escritos em vídeos polidos. Utilize uma estética visual moderna e elegante com transições suaves e texto envolvente na tela, apoiado por uma narração profissional e envolvente. O foco principal aqui é a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen, acelerando a produção de vídeos de marketing impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento introdutório breve de 30 segundos para educadores, mostrando como criar rapidamente ganchos de aula envolventes. O vídeo deve ter um estilo visual brilhante e energético com cores vibrantes e gráficos em movimento envolventes, acompanhado por música de fundo animada. Este prompt enfatiza a utilidade dos Modelos & cenas da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo atraente em uma plataforma de vídeo de IA intuitiva.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio global de 50 segundos para departamentos de RH, destacando a facilidade de alcançar forças de trabalho diversas com conteúdo multilíngue. A apresentação visual deve ser profissional e sofisticada, incorporando imagens culturalmente inclusivas, enquanto o áudio apresenta geração de Narração em várias línguas com clareza cristalina. Isso demonstra a capacidade da HeyGen de criar comunicação impactante e acessível globalmente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento com IA

Aproveite o poder da IA para criar vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Gere conteúdo profissional com avatares de IA personalizáveis e visuais dinâmicos em apenas alguns cliques.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu material de treinamento, digitando diretamente ou colando seu roteiro. O Texto para Vídeo com IA da nossa plataforma usará isso como base para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de treinamento. Selecione o avatar de IA perfeito para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Marca e Acessibilidade
Personalize seu vídeo aplicando as cores e o logotipo da sua marca usando nossos controles de branding. Garanta que seu conteúdo esteja polido e alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Gere seu vídeo de IA de alta qualidade, pronto para download. Exporte facilmente seu conteúdo de treinamento concluído em vários formatos de proporção para se adequar a qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Educação Especializada

.

Transforme assuntos complexos em vídeos de treinamento com IA claros e envolventes, tornando a educação especializada, como a área da saúde, mais acessível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção criativa de vídeos com IA?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes transformando prompts de texto diretamente em "Texto para Vídeo com IA" com "avatares de IA" realistas. Isso simplifica o processo "criativo", tornando a produção de vídeos de alta qualidade acessível sem habilidades complexas de edição.

A HeyGen pode criar vídeos com narrações diversas e conteúdo multilíngue?

Sim, a HeyGen oferece suporte a "narrações" robustas e permite a criação de "conteúdo multilíngue" de forma fluida para seus vídeos. Nosso avançado "gerador de vídeos com IA" garante que sua mensagem ressoe efetivamente com audiências globais.

Quais tipos de modelos pré-fabricados estão disponíveis para acelerar a criação de vídeos na HeyGen?

A HeyGen oferece uma ampla gama de "modelos pré-fabricados" projetados para diversos fins, incluindo "vídeos de marketing" e "conteúdo de treinamento". Esses modelos profissionais em nossa "plataforma de vídeo com IA" aceleram significativamente seu fluxo de produção, permitindo que você crie conteúdo impactante rapidamente.

A HeyGen é um gerador de vídeos com IA eficaz para treinamento profissional e marketing?

Absolutamente. A HeyGen serve como um poderoso "gerador de vídeos com IA" projetado para produzir "conteúdo de treinamento" de alta qualidade e "vídeos de marketing" envolventes. Nossa robusta "plataforma de vídeo com IA" fornece todas as ferramentas necessárias para elevar suas comunicações profissionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo