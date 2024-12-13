criador de vídeos de treinamento de ia: Construa Cursos Envolventes Rapidamente

Aumente o engajamento dos alunos criando vídeos de treinamento poderosos com avatares de IA realistas, transformando a forma como você educa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing envolvente de 30 segundos para pequenos empresários e gerentes de marketing, com visuais brilhantes e dinâmicos e uma narração amigável e animada. Este vídeo deve destacar a facilidade de criar vídeos de IA usando os modelos e cenas pré-fabricados da HeyGen, demonstrando como é simples produzir conteúdo profissional.
Prompt de Exemplo 2
Imagine criar um vídeo de treinamento interno de 60 segundos para profissionais de RH corporativo e L&D, servindo como um criador eficaz de vídeos de treinamento de IA para a integração de novos funcionários. Este vídeo apresentará visuais claros e informativos e uma voz de IA calma e autoritária, utilizando a robusta geração de narração da HeyGen para garantir áudio consistente e de alta qualidade para documentação de vídeo essencial.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico de 15 segundos para redes sociais, voltado para criadores de conteúdo e gerentes de redes sociais, que emprega gráficos modernos visualmente impactantes e uma voz energética. Esta peça curta deve demonstrar poderosamente como prompts de texto podem rapidamente criar vídeos de IA, otimizados de forma perfeita para várias plataformas através do recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de IA

Transforme seus roteiros em vídeos de treinamento envolventes e profissionais usando avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento ou roteiro. Nossa plataforma usa tecnologia avançada de texto para vídeo para converter seu texto em palavras faladas para seu apresentador de IA.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser o rosto do seu treinamento. Você também pode personalizar a aparência e a voz deles para combinar com sua marca.
3
Step 3
Adicione Visuais e Música
Enriqueça seu vídeo com música de fundo, imagens e clipes de vídeo de nossa biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios. Utilize modelos pré-fabricados para personalização rápida.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo, escolhendo suas configurações de proporção de aspecto e qualidade preferidas. Uma vez exportados, seus vídeos de treinamento de alta qualidade estão prontos para compartilhamento e implantação imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos

Transforme facilmente assuntos complexos, como tópicos médicos, em vídeos educacionais claros e eficazes para melhor compreensão.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de IA de forma eficiente?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA inovador que transforma seus prompts de texto em conteúdo de vídeo polido. Aproveitando a poderosa tecnologia de texto para vídeo, a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de marketing envolventes e vídeos explicativos para várias plataformas.

Que tipo de avatares de IA estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA de alta qualidade, projetados para dar vida à sua mensagem. Esses avatares de IA realistas podem entregar seu roteiro, aumentando o impacto de seus vídeos de treinamento e vídeos para redes sociais com um toque humano.

A HeyGen oferece modelos pré-fabricados para simplificar a produção de vídeos?

Sim, a HeyGen possui uma extensa biblioteca de modelos e cenas pré-fabricados para acelerar seu processo de criação de vídeos. Esses modelos são ideais para criar vídeos explicativos profissionais, vídeos para redes sociais ou documentação de vídeo abrangente rapidamente.

A HeyGen pode gerar vozes de IA e remover fundos dos meus vídeos?

Com certeza, a HeyGen inclui um gerador de voz de IA avançado, proporcionando narrações com som natural para seus vídeos. Além disso, você pode remover fundos facilmente, garantindo que seus vídeos de IA mantenham uma estética polida e profissional.

