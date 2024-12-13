Produza um vídeo envolvente de 1 minuto para desenvolvedores e pesquisadores de IA, ilustrando vividamente como um agente inteligente aprende comportamentos ótimos em um ambiente dinâmico através dos princípios de aprendizado por reforço. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando simulações animadas, complementadas por uma narração autoritária e confiante gerada usando o recurso de geração de voz do HeyGen. O áudio deve ser informativo e claro, guiando o espectador através de conceitos complexos de forma eficaz.

