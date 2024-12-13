Gerador de Vídeos de Lições de Treinamento com IA: Crie Cursos Envolventes

Crie vídeos educacionais profissionais sem esforço com nosso gerador de vídeos de lições de treinamento com IA, utilizando robusto texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo educativo animado de 30 segundos cativante para plataformas de mídia social, destinado a explicar um novo conceito de forma simples para um público amplo. O estilo visual deve ser vibrante e em estilo cartoon, acompanhado por uma narração animada e amigável, demonstrando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para a integração de novos funcionários, ilustrando políticas-chave da empresa ou o uso de software. Empregue um estilo visual limpo e baseado em infográficos, complementado por uma narração calma e explicativa, enfatizando as poderosas capacidades de geração de narração da HeyGen para comunicação de marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio conciso de 15 segundos de gerador de vídeo com IA, mostrando a rapidez na criação de trechos de marketing usando modelos de vídeo pré-desenhados. A estética visual deve ser acelerada com cortes dinâmicos, integrando filmagens de estoque atraentes e apresentando uma trilha sonora energética, destacando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Lições de Treinamento com IA

Transforme sem esforço seus materiais de treinamento em lições de vídeo envolventes e profissionais em apenas alguns passos simples, melhorando o aprendizado e a retenção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Cole seu conteúdo de treinamento diretamente no editor. Nossa IA utiliza seu texto para uma criação de texto-para-vídeo sem interrupções, formando o núcleo da sua lição.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Como criador de vídeos educacionais, selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para apresentar seu conteúdo, adicionando um elemento dinâmico e envolvente ao seu treinamento.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Enriqueça seu conteúdo com narrações de som natural usando nossa poderosa geração de narração, tornando suas lições de treinamento mais acessíveis e dinâmicas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Revise seus vídeos gerados por IA concluídos e exporte-os no formato de proporção desejado, prontos para distribuição imediata aos seus alunos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Explicativos Dinâmicos

.

Crie lições em vídeo vívidas e memoráveis que simplificam tópicos complexos e dão vida ao conteúdo educacional por meio de narrativas de IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos gerados por IA?

A HeyGen capacita os usuários a transformar texto em vídeos gerados por IA de qualidade profissional sem esforço. Nossa plataforma utiliza avatares de IA avançados e capacidades de criação de texto para vídeo, simplificando todo o processo de produção, do roteiro ao vídeo final.

A HeyGen pode ser usada como um gerador de vídeos de lições de treinamento com IA para equipes de L&D?

Com certeza, a HeyGen é um gerador de vídeos de lições de treinamento com IA ideal, perfeito para equipes de L&D que precisam criar vídeos educacionais envolventes. Com uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis, a HeyGen ajuda você a produzir rapidamente vídeos explicativos de alta qualidade para integração e treinamento de funcionários.

Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar visuais de IA e branding em vídeos?

A HeyGen fornece ferramentas de edição robustas para personalizar totalmente seus visuais de IA. Você pode incorporar elementos de sua marca, como logotipos e cores, e até mesmo utilizar o gerador de voz de IA para personalizar narrações, garantindo que seus vídeos gerados por IA estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Com que rapidez posso produzir vídeos educativos animados usando a HeyGen?

A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos educativos animados, permitindo uma rápida criação de texto para vídeo. Nosso gerador de vídeo com IA intuitivo permite que você desenvolva rapidamente conteúdo dinâmico adequado para várias aplicações, desde treinamento interno até campanhas em mídias sociais.

