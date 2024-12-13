Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para todos os modelos de introdução de vídeo, garantindo que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com sua marca. Você pode facilmente personalizar visuais, texto e música, incorporando seu logotipo e cores da marca através de nossos robustos controles de branding para fortalecer sua identidade de marca em todas as plataformas.