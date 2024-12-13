Seu Gerador de Vídeo de Briefing de Equipe por IA para Atualizações Instantâneas

Crie facilmente anúncios e vídeos de treinamento envolventes usando Texto para vídeo a partir de roteiro para melhorar a retenção de informações.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 2 minutos para a integração de novos funcionários, utilizando um "gerador de vídeo por IA" para apresentar a cultura da empresa e os sistemas principais. A estética visual deve ser amigável e envolvente, mostrando diversos "avatares de IA" interagindo em vários ambientes de escritório virtual. Uma narração calorosa e encorajadora definirá um tom positivo para os recém-chegados, juntamente com o uso dos avatares de IA do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio de 60 segundos para toda a empresa, focando em um novo protocolo de cibersegurança. Este "gerador de texto para vídeo" permitirá a criação rápida de um estilo visual moderno e informativo, incorporando a marca corporativa e pontos de dados claros. O áudio deve ser confiante e autoritário, complementado pelas legendas do HeyGen para melhorar a acessibilidade e a retenção de informações para comunicações internas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 1 minuto para a equipe de suporte técnico explicando um novo processo de solução de problemas complexo. Este vídeo, construído em uma "plataforma de vídeo por IA", adotará um estilo visual passo a passo com instruções e anotações claras na tela. O áudio será calmo e preciso, garantindo fácil compreensão, e utilizará o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para distribuição em várias plataformas internas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Briefing de Equipe por IA

Transforme rapidamente suas comunicações internas em vídeos de briefing de equipe por IA envolventes e profissionais que informam e ressoam com sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto de briefing no gerador. Nosso recurso avançado de texto para vídeo converterá seu conteúdo escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica, pronta para produção.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Esses rostos falantes fornecem uma presença profissional e relacionável, melhorando a retenção de informações para sua equipe.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Personalize seu vídeo com controles de marca para alinhar com a identidade da sua empresa. Adicione logotipos, cores específicas e música de fundo para garantir que seus vídeos de briefing de equipe sejam exclusivamente seus.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Briefing
Uma vez satisfeito, gere seu vídeo gerado por IA. Ele está pronto para ser compartilhado em seus canais de comunicação interna, fornecendo mensagens claras e consistentes para toda a sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios de Empresa Envolventes

Produza vídeos de anúncios de empresa atraentes e mensagens motivacionais que ressoem com sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho positivo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

O HeyGen utiliza um avançado gerador de vídeo por IA para transformar roteiros de texto em vídeos profissionais sem esforço. Nosso gerador de texto para vídeo permite que os usuários insiram seu conteúdo e vejam como ele ganha vida com visuais e narrações gerados por IA, simplificando a produção de conteúdo.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para narração e visuais de vídeo?

O HeyGen integra avatares de IA sofisticados e um gerador de voz por IA para fornecer narrações dinâmicas de vídeo. Você pode selecionar entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem, com narrações de som natural, aumentando o engajamento para vídeos de treinamento de funcionários ou comunicações internas.

Posso personalizar a aparência dos vídeos gerados por IA no HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca extensivos e modelos personalizáveis para garantir que seus vídeos de briefing de equipe por IA estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e utilizar várias ferramentas de edição de vídeo para criar conteúdo polido e alinhado à marca.

Quais são as opções de saída para vídeos criados usando a plataforma de IA do HeyGen?

A plataforma de vídeo por IA do HeyGen permite que você exporte seus vídeos finais em formatos padrão como MP4, prontos para diversos usos. Você também pode se beneficiar de recursos de compartilhamento inteligente e capacidades de redimensionamento de proporção, garantindo que seu conteúdo esteja otimizado para qualquer plataforma, desde anúncios da empresa até redes sociais.

