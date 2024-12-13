Criador de Vídeos com Porta-voz de IA: Crie Vídeos Envolventes Facilmente

Crie vídeos de marketing e treinamento envolventes com nossos avatares de IA realistas, garantindo consistência de marca e produção de vídeo escalável.

614/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo rápido de 30 segundos, perfeito para criadores de conteúdo e influenciadores de mídia social, poderia oferecer uma dica rápida e prática para engajamento do público. Seu estilo visual e de áudio deve ser moderno e dinâmico, apresentando cortes rápidos, gráficos modernos e uma narração envolvente. Os extensos Modelos de Vídeo da HeyGen podem ser aproveitados, empregando avatares de IA para personalizar o apresentador, permitindo exportação com redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas sociais, mostrando a flexibilidade de um gerador de vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo corporativo polido de 60 segundos para equipes de comunicação e gerentes de marca, introduzindo uma nova iniciativa da empresa. A estética deve ser tranquilizadora e profissional, mantendo uma forte consistência de marca ao longo do vídeo com elementos sutis de branding e uma voz calma e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para o porta-voz, melhore a mensagem com geração sofisticada de narração e incorpore visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para reforçar a narrativa, criando uma experiência perfeita de gerador de vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de destaque de produto de 15 segundos que chame a atenção, direcionado a empresas de e-commerce e anunciantes de produtos para uma venda relâmpago. Este vídeo deve ser rápido, focado no produto, com visuais vibrantes e um chamado à ação energético e claro. Empregue o Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para criação rápida de conteúdo, garantindo legendas proeminentes para visualização móvel e apresentando avatares de IA envolventes para apresentar a oferta, tornando-o uma ferramenta ideal para vídeos de marketing impactantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos com Porta-voz de IA

Crie vídeos profissionais com porta-vozes movidos por IA de forma fácil, transformando seu texto em conteúdo visual envolvente de maneira rápida e eficiente.

1
Step 1
Escolha Seu Porta-voz de IA e Roteiro
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Em seguida, insira o roteiro desejado, que a IA usará para animar o porta-voz escolhido. Isso define a base visual e narrativa para o seu vídeo.
2
Step 2
Gere Narrações Realistas
Aproveite a tecnologia avançada de geração de narração para transformar seu roteiro escrito em fala com som natural. Nossa IA pode produzir uma variedade de tons e estilos, garantindo que sua mensagem seja entregue com clareza e impacto.
3
Step 3
Personalize e Melhore Seu Vídeo
Personalize seu vídeo utilizando modelos e cenas pré-desenhados, adicionando música de fundo ou incorporando os ativos da sua marca. Ajuste layouts e elementos visuais para alinhar com sua visão criativa e identidade de marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use facilmente o redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo no formato desejado. Seu vídeo de alta qualidade gerado por IA está agora pronto para ser compartilhado em várias plataformas para engajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Educação Aprimorados

.

Melhore o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento usando vídeos movidos por IA para programas de treinamento eficazes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing cativantes de forma eficiente, utilizando nosso criador de vídeos com porta-voz de IA para transformar roteiros em conteúdo envolvente. Aproveite diversos modelos de vídeo e controles de branding personalizados para garantir a consistência da marca em todas as suas campanhas.

Quais tipos de avatares de IA estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece uma seleção versátil de avatares de IA, permitindo que você escolha o porta-voz de IA perfeito para o seu conteúdo de vídeo. Nossa plataforma também suporta avatares personalizados, garantindo que sua representação visual se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca.

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos, permitindo que os usuários gerem vídeos profissionais a partir de roteiros de texto com avatares de IA realistas e geração de narração integrada. Esta interface amigável torna a produção de vídeo escalável acessível e economiza tempo para diversas necessidades.

Como a HeyGen garante a consistência da marca no meu conteúdo de vídeo?

A HeyGen fornece controles de branding robustos, incluindo opções para seu logotipo, cores e avatares personalizados, para garantir que cada vídeo reflita a identidade única da sua marca. Esta plataforma abrangente de criação de vídeos com IA ajuda a manter a consistência da mensagem e estética da marca em todas as suas produções.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo