Imagine um vídeo técnico de 90 segundos projetado para clientes de tecnologia existentes e desenvolvedores, explicando uma nova atualização de software. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA ao lado de dados na tela e gráficos claros, complementado por uma narração precisa e articulada. Este vídeo utilizará a poderosa funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão, juntamente com legendas para acessibilidade, mostrando como um gerador de vídeos com porta-voz de IA simplifica a entrega de informações complexas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento interno de 2 minutos para novos funcionários e equipes internas, demonstrando as etapas para usar um novo recurso de software proprietário. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e informativo, incorporando compartilhamentos de tela e uma voz amigável e encorajadora. Utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para conteúdo estruturado e geração de Narração para uma narração consistente, este vídeo de várias partes integrará efetivamente a equipe, destacando sua utilidade para diversos vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado a profissionais de TI e potenciais parceiros, detalhando uma integração complexa de API. A apresentação visual deve ser moderna e elegante, empregando diagramas animados e uma voz autoritária de um avatar de IA. Este vídeo demonstrará a eficiência do uso dos avatares de IA do HeyGen e seu recurso flexível de redimensionamento e exportação de Proporção para entregar explicações técnicas com polimento profissional, facilmente criado via um editor baseado em texto.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo dinâmico de 45 segundos destacando um recurso para usuários antenados em tecnologia e primeiros adotantes, introduzindo uma nova capacidade única. O vídeo deve ter um estilo visual energético e personalizado, apresentando uma criação de avatar customizada que ressoe com o público, acompanhada por uma voz animada e envolvente. Aproveitando as capacidades do gerador de vídeo de IA do HeyGen, este clipe pode ser facilmente compartilhado através de páginas de compartilhamento de vídeo, garantindo ampla visibilidade para o novo recurso.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos com Porta-voz de IA

Transforme seu texto em vídeos profissionais e envolventes com um porta-voz de IA realista, sem necessidade de filmagem ou habilidades de edição.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de texto no editor. Nossa IA avançada o converterá automaticamente em uma narração com som natural, pronta para o seu gerador de vídeos com porta-voz de IA.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser seu porta-voz na tela. Você também pode criar um avatar personalizado para uma presença personalizada e alinhada à marca.
3
Step 3
Aprimore Seu Vídeo
Adicione legendas automáticas para garantir acessibilidade e aumentar o engajamento do público em todas as plataformas, tornando sua mensagem clara e impactante.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Nosso gerador de vídeos de IA produzirá seu vídeo de porta-voz de alta qualidade. Uma vez concluído, faça o download facilmente ou compartilhe diretamente nos canais desejados.

Conteúdo Dinâmico para Mídias Sociais

Produza vídeos e clipes envolventes para mídias sociais com avatares de IA em minutos, aumentando sua presença online e interação com o público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita fluxos de trabalho eficientes de produção de vídeo?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos oferecendo um editor baseado em texto fácil de usar, onde você pode simplesmente inserir seu roteiro para gerar o vídeo. Isso inclui capacidades avançadas de texto-para-fala e uma biblioteca de mídia integrada, permitindo atualizações fáceis e downloads de MP4 de alta qualidade para diversas plataformas.

Posso personalizar os avatares de IA e a marca nos vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções para personalizar avatares de IA, permitindo que você crie um apresentador verdadeiramente personalizado e alinhado à marca. Você pode aplicar controles de marca específicos, incluindo cores e logotipos personalizados, para garantir que o conteúdo do seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

O HeyGen oferece soluções para criar vídeos em vários idiomas?

Absolutamente, o HeyGen possui robustas capacidades multilíngues, permitindo que você gere narrações profissionais e vozes sintéticas em diversos idiomas. Este recurso ajuda as empresas a criar conteúdo de vídeo localizado de forma eficiente, ampliando efetivamente seu alcance global e engajamento do público.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos para usuários sem habilidades de edição?

A interface amigável do HeyGen e a funcionalidade de texto-para-vídeo simplificam a produção de vídeos profissionais, mesmo para aqueles sem necessidade de habilidades de edição de vídeo. Os principais recursos incluem legendas automáticas, além de uma seleção de modelos de vídeo para agilizar a criação de vídeos de várias partes.

