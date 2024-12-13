Imagine um vídeo de 30 segundos, de alta energia, projetado para profissionais de marketing de performance e pequenos empresários que enfrentam dificuldades na produção de criativos para anúncios. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com cortes rápidos e paletas de cores vibrantes, complementado por uma narração inspiradora e clara. A narrativa demonstra como um gerador de anúncios com porta-voz de IA simplifica a criação de criativos envolventes, destacando especificamente o poder dos avatares de IA gerados a partir de um Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

