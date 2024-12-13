Gerador de Anúncios com Porta-voz de IA para Vídeos Altamente Conversivos
Crie anúncios em vídeo vencedores que aumentem o ROAS e mantenham a Consistência da Marca usando nossos avatares de IA avançados.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de 45 segundos, profissional e sofisticado, direcionado a agências de marketing e diretores criativos que exigem anúncios em vídeo de alta qualidade. A estética visual deve ser cinematográfica, com transições suaves e branding sutil, apoiada por uma geração de narração autoritária e persuasiva. Este vídeo ilustrará o poder dos extensos Modelos & cenas da HeyGen para produzir campanhas publicitárias impactantes, mostrando como as agências de marketing podem aproveitar isso para manter a consistência da marca.
Desenvolva um vídeo de 60 segundos, autêntico e divertido, voltado para empreendedores de e-commerce e gerentes de produto que buscam escalar seu conteúdo. O estilo visual deve emular anúncios em vídeo no estilo UGC, com cortes dinâmicos, texto na tela e uma narração amigável e entusiasmada. A mensagem central será sobre como a Criação de Anúncios com IA permite a geração rápida de vídeos publicitários diversos, utilizando um vasto suporte de biblioteca de mídia/estoque e legendas automáticas para um alcance amplo.
Crie um vídeo de 30 segundos, rápido e eficiente, direcionado a criadores de conteúdo ocupados e hackers de crescimento focados no rápido lançamento de campanhas. A apresentação visual deve ser limpa e direta, usando gráficos animados e transições rápidas, acompanhada por uma narração concisa e energética. Este prompt enfatiza a velocidade e versatilidade do Gerador de Anúncios com IA da HeyGen para produzir rapidamente múltiplos vídeos publicitários, destacando seu recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para distribuição multiplataforma a partir de um simples Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere Criativos Publicitários de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo vencedores e criativos publicitários diversos usando IA, otimizando para máximo ROAS e impacto de marketing.
Crie Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Crie rapidamente anúncios em vídeo no estilo UGC e clipes para plataformas sociais, aumentando o engajamento do público e as conversões.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar meus criativos de anúncios com avatares de IA realistas?
A HeyGen capacita você a criar "criativos de anúncios" envolventes ao apresentar "avatares de IA realistas" como porta-vozes. Esses avatares de IA transmitem sua mensagem com realismo, tornando seus "vídeos publicitários" mais dinâmicos e cativantes. Essa capacidade eleva significativamente a presença da sua marca nos materiais de marketing.
Que tipos de vídeos publicitários posso gerar usando as ferramentas de Criação de Anúncios com IA da HeyGen?
As ferramentas de "Criação de Anúncios com IA" da HeyGen permitem que você produza uma ampla gama de "vídeos publicitários", desde apresentações de produtos até vídeos explicativos e anúncios para redes sociais. Você pode aproveitar o recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente ideias em conteúdo visual atraente. Isso agiliza seu fluxo de trabalho de produção de anúncios de forma eficiente.
A HeyGen suporta a criação de anúncios em vídeo no estilo UGC para campanhas de marketing?
Sim, a HeyGen facilita a criação eficiente de "anúncios em vídeo no estilo UGC" autênticos sem a necessidade de filmagens reais de usuários ou sessões de fotos caras. Utilizando vários modelos e avatares de IA, você pode gerar rapidamente conteúdo que ressoe como genuíno. Isso ajuda "profissionais de marketing de performance" a alcançar alto engajamento e "Consistência da Marca" em suas campanhas.
Como a HeyGen ajuda os profissionais de marketing de performance a criar anúncios em vídeo vencedores com seus modelos de anúncios integrados?
A HeyGen oferece uma rica biblioteca de "modelos de anúncios" projetados para ajudar "profissionais de marketing de performance" a criar "anúncios em vídeo vencedores" em diversos setores e objetivos de marketing. Esses modelos oferecem um ponto de partida estruturado, permitindo que você personalize facilmente o conteúdo, a marca e a mensagem. Isso acelera o processo criativo, ajudando você a otimizar para "ROAS" e alcançar melhores resultados.