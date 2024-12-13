Imagine gerar SOPs profissionais sem esforço. Este vídeo de 30 segundos é direcionado a proprietários de pequenas empresas e líderes de equipe, mostrando como um gerador de walkthrough de SOP com IA simplifica a criação de guias essenciais. O estilo visual deve ser brilhante e minimalista, destacando interações suaves de UI, acompanhado por uma trilha sonora animada e encorajadora. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para explicar rapidamente os principais benefícios, talvez apresentando um avatar de IA amigável demonstrando o processo.

