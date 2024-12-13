Sim, o HeyGen oferece amplo controle criativo com modelos personalizáveis, vários avatares de IA e opções de branding para garantir que seus vídeos tutoriais impulsionados por IA se alinhem perfeitamente com sua marca. Você também pode importar capturas de tela e outros meios, dando-lhe a flexibilidade de projetar materiais de treinamento únicos e atraentes.