Crie um anúncio de 30 segundos para redes sociais, mostrando como proprietários de pequenas empresas podem produzir vídeos de marketing de alta qualidade sem esforço. O público-alvo são empreendedores que buscam expandir sua presença online. Visualmente, este vídeo deve ser brilhante e otimista, apresentando um avatar de IA energético mostrando vários modelos profissionais da HeyGen, acompanhado por uma trilha sonora contemporânea e inspiradora. Enfatize a facilidade de usar os avatares de IA da HeyGen e os diversos Modelos & cenas para simplificar a criação de vídeos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial informativo de 45 segundos para criadores de conteúdo, demonstrando como transformar postagens de blog em vídeos envolventes para redes sociais. O conteúdo deve ser direcionado a influenciadores e profissionais de marketing digital que buscam reaproveitamento eficiente de conteúdo. O estilo visual deve ser dinâmico e limpo, incorporando sobreposições de texto animado e uma narração amigável e clara gerada diretamente do roteiro. Destaque o poder do recurso Texto-para-vídeo da HeyGen combinado com a geração precisa de Narração para uma produção perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe promocional sucinto de 15 segundos direcionado a empreendedores ocupados que precisam criar rapidamente conteúdo de marca. Este vídeo deve ilustrar como os usuários podem reaproveitar conteúdo existente para várias plataformas sem esforço. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado e inspirador, utilizando transições rápidas e texto em negrito, complementado por uma música de fundo motivacional e animada. Mostre a capacidade da HeyGen de gerar automaticamente Legendas e funcionar como um gerador de vídeo de mídia social de IA abrangente, permitindo implantação rápida em vários canais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de anúncio corporativo profissional de 60 segundos para gerentes de marca, focando em mensagens de marca consistentes em todos os pontos de contato digitais. A estética visual do vídeo deve ser elegante e corporativa, utilizando imagens de alta qualidade da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen, apresentadas com uma narração autoritária e música de fundo sutil alinhada à marca. Destaque como a HeyGen atua como um editor de vídeo de IA eficaz, permitindo redimensionamento e exportação de Aspecto para manter a integridade da marca em todas as plataformas, garantindo que cada visual adira às diretrizes de branding da empresa.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Mídia Social com IA

Transforme seu texto em vídeos envolventes para redes sociais com avatares de IA, visuais dinâmicos e narrações profissionais sem esforço.

1
Step 1
Insira Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro desejado no gerador. A IA converterá instantaneamente suas palavras em um esboço preliminar de vídeo, aproveitando as capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA realista de nossa coleção diversificada para ser o apresentador do seu vídeo. Isso dá vida à sua mensagem com uma entrega visual expressiva usando nossa tecnologia de avatares de IA.
3
Step 3
Gere Narração e Visuais
Crie uma narração com som natural para acompanhar a apresentação do seu avatar através de nossa robusta geração de narração. Enriqueça a cena com modelos dinâmicos e imagens de estoque da biblioteca de mídia.
4
Step 4
Refine e Publique
Adicione legendas automáticas para acessibilidade e aplique elementos de branding personalizados. Otimize seu vídeo ajustando seu aspecto, depois exporte usando redimensionamento e exportação de aspecto para compartilhamento perfeito em todas as plataformas de redes sociais.

Depoimentos de Sucesso de Clientes em Vídeo

Crie facilmente depoimentos em vídeo e histórias de sucesso para construir confiança e demonstrar o valor de seus produtos ou serviços.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos para redes sociais?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos de mídia social com IA que capacita você a produzir conteúdo envolvente sem esforço. Aproveite avatares de IA e modelos dinâmicos para criar vídeos de alta qualidade para qualquer plataforma, aumentando sua presença online.

Qual é o papel dos avatares de IA nas ferramentas de edição de vídeo da HeyGen?

Os avatares de IA da HeyGen transformam seus prompts de texto em apresentações de vídeo atraentes. Esses avatares personalizáveis, combinados com poderosas ferramentas de edição de vídeo de IA, permitem que você transmita sua mensagem com um toque humano, sem precisar de câmera ou estúdio.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de marketing profissionais?

Com certeza. A HeyGen serve como um gerador de vídeos de IA excepcional para produzir vídeos de marketing profissionais com facilidade. Implemente a identidade única da sua marca usando controles de branding e reaproveite conteúdo existente com novas narrações e legendas para máximo impacto.

Como a HeyGen converte um roteiro em um vídeo completo?

A HeyGen simplifica o processo de texto-para-vídeo transformando seu roteiro em um vídeo polido com apenas alguns cliques. Nossa plataforma gera narrações realistas e adiciona legendas automaticamente, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível a um público global.

