Desenvolva um vídeo explicativo energético de 45 segundos voltado para organizadores de eventos e gerentes de lojas de varejo, demonstrando como eles podem rapidamente gerar conteúdo envolvente para suas telas. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes rápidos entre exemplos, acompanhado por música de fundo motivacional e um narrador entusiasmado. Enfatize a facilidade de criação de conteúdo usando os diversos modelos e cenas do HeyGen, transformando roteiros simples em visuais cativantes.
Desenhe um vídeo promocional elegante de 60 segundos para profissionais de marketing de mídia social, ilustrando os amplos recursos de personalização disponíveis para suas mensagens de marca. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e contemporâneo, utilizando gráficos legais e uma narração suave e confiante. Mostre como as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro permitem que eles produzam conteúdo altamente personalizado com legendas automáticas, perfeito para qualquer plataforma de mídia social.
Produza um vídeo profissional de 30 segundos para comunicação interna para departamentos de comunicação corporativa e RH, destacando a eficiência de um gerador de vídeo de IA para mensagens consistentes. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, apresentando um avatar de IA falando que transmite uma mensagem clara e concisa, complementado por música de fundo sutil. Demonstre como o gerador de vídeo de IA, combinado com a geração precisa de narração, cria avatares falantes impactantes que mantêm a consistência da marca em todos os vídeos de marketing internos e externos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Sinalização de IA

Transforme facilmente texto em conteúdo de vídeo dinâmico perfeito para exibições digitais, melhorando a comunicação com visuais envolventes e avatares de IA personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Texto para Vídeo
Comece inserindo sua mensagem desejada como texto. Nossa plataforma utiliza a funcionalidade avançada de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente cenas de vídeo iniciais, transformando suas palavras em visuais atraentes para sua sinalização digital.
2
Step 2
Selecione um Modelo e Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de "Modelos e cenas" profissionais e selecionando um avatar de IA adequado. Personalize seu vídeo com elementos de marca e estilos visuais para alinhar com seus objetivos de comunicação.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Integre uma narração clara e envolvente usando nosso recurso de "Geração de narração", ou faça upload do seu próprio áudio. Para máxima acessibilidade na sinalização digital, adicione facilmente "Legendas" para garantir que sua mensagem seja universalmente compreendida.
4
Step 4
Exporte para Exibição de Sinalização Digital
Finalize seu vídeo preparando-o para várias orientações de tela. Utilize "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma de sinalização digital, pronto para uma exibição impactante.

Casos de Uso

Histórias de Sucesso de Clientes com IA

Desenvolva depoimentos em vídeo impactantes e histórias de sucesso para construir confiança e atrair novos clientes em suas telas digitais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo para diversas necessidades?

O HeyGen capacita os usuários a gerar facilmente vídeos de marketing de alta qualidade e conteúdo para redes sociais usando modelos intuitivos e capacidades avançadas de gerador de vídeo de IA. Nossa plataforma simplifica todo o processo de criação de conteúdo, tornando a produção de vídeo profissional acessível a todos.

Posso gerar avatares de IA e avatares falantes com o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen é um gerador avançado de avatares de IA que permite criar avatares de IA realistas e avatares falantes a partir de texto, completo com tecnologia de geração de voz de IA. Isso torna simples a produção de vídeos explicativos envolventes ou mensagens personalizadas sem a necessidade de ferramentas complexas de edição de vídeo.

Quais capacidades o HeyGen oferece para soluções dinâmicas de sinalização digital?

O HeyGen oferece recursos robustos para criar conteúdo dinâmico de sinalização digital, incluindo modelos personalizáveis, controles de marca para seu logotipo e cores, e a capacidade de converter texto em vídeo para sinalização digital envolvente de IA. Nossa plataforma garante que suas comunicações visuais sejam impactantes e alinhadas à marca.

Quão amigáveis são as ferramentas de edição de vídeo e recursos de personalização do HeyGen?

O HeyGen é projetado para ser excepcionalmente amigável, oferecendo ferramentas de edição de vídeo poderosas, mas intuitivas, para todos os níveis de habilidade. Você pode facilmente aproveitar os extensos recursos de personalização, como suporte a biblioteca de mídia, redimensionamento de proporção de aspecto e controles de marca, para adaptar seus vídeos precisamente às suas necessidades.

