O HeyGen é projetado para ser excepcionalmente amigável, oferecendo ferramentas de edição de vídeo poderosas, mas intuitivas, para todos os níveis de habilidade. Você pode facilmente aproveitar os extensos recursos de personalização, como suporte a biblioteca de mídia, redimensionamento de proporção de aspecto e controles de marca, para adaptar seus vídeos precisamente às suas necessidades.