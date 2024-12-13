Gerador de Experiências de Compras com IA para eCommerce Personalizado

Gere experiências de compras dinâmicas e personalizadas com IA. Aumente o engajamento e as vendas usando recomendações inteligentes de produtos e Texto-para-vídeo personalizado a partir de roteiro.

Imagine um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a compradores online, demonstrando a magia das experiências de compras personalizadas. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com música de fundo animada e uma narração amigável explicando como um assistente de compras com IA antecipa necessidades. Este vídeo pode ser facilmente criado usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, trazendo cenários dinâmicos à vida, mostrando clientes descobrindo exatamente o que desejam sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo profissional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de e-commerce, ilustrando como um gerador de experiências de compras com IA melhora significativamente a experiência do cliente e a descoberta de produtos. O estilo visual deve ser limpo e informativo, com uma narração confiante e articulada. Utilize os avatares de IA do HeyGen para representar vários papéis empresariais, mostrando claramente os benefícios tangíveis de uma solução de IA integrada para o varejo online.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a varejistas de moda e consumidores jovens e antenados em tecnologia, destacando a diversão imersiva do provador virtual em um ambiente avançado de compras online. O estilo visual será moderno e elegante, acompanhado por música energética e cortes rápidos, enfatizando os aspectos interativos. Empregue as Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e destacar recursos inovadores para um público amplo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo elegante e futurista de 30 segundos para tomadores de decisão em tecnologia de varejo, mostrando como um gerador de experiências de compras com IA revoluciona toda a jornada de compras online, desde a descoberta inicial do produto até o checkout sem complicações. O estilo visual deve ser inspirador e sofisticado, com uma voz autoritária guiando o espectador através de funcionalidades avançadas. Enriqueça a narrativa usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para acessar visuais de alta qualidade que destacam o poder transformador da IA no varejo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Experiências de Compras com IA

Eleve seu varejo online com automação inteligente, oferecendo experiências personalizadas incomparáveis e aumentando o engajamento do cliente.

1
Step 1
Selecione Fontes de Dados
Selecione sua plataforma de eCommerce existente, listagens de produtos e dados de clientes para alimentar o assistente de compras com IA com dados abrangentes do cliente.
2
Step 2
Crie Jornadas Personalizadas
Crie Modos de IA únicos e experiências personalizadas para o cliente, desde busca visual até provador virtual, para engajar os compradores de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Recomendações Inteligentes de Produtos
Aplique recomendações de produtos mais inteligentes e chatbots de IA conversacionais usando processamento de linguagem natural para guiar os clientes e melhorar a descoberta de produtos.
4
Step 4
Escolha Implantação e Otimização
Escolha implantar recursos de checkout agentic ou checkout com IA, otimizando continuamente por meio de análises para melhorar a satisfação do cliente e as taxas de conversão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Vídeos de Sucesso do Cliente

.

Aproveite vídeos de IA para compartilhar histórias autênticas de sucesso do cliente, construindo credibilidade e incentivando compras dentro de sua experiência de compras impulsionada por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a experiência do cliente no eCommerce?

O HeyGen permite que as empresas criem experiências de compras envolventes e personalizadas por meio de avatares de IA e geração de texto-para-vídeo. Essas ferramentas possibilitam apresentações de produtos dinâmicas e suporte ao cliente responsivo, elevando significativamente a experiência geral do cliente no eCommerce para compras online.

Quais recursos de vídeo o HeyGen oferece para descoberta de produtos e marketing?

O HeyGen oferece um conjunto de recursos como modelos personalizáveis, controles de marca e suporte robusto de biblioteca de mídia para criar vídeos de marketing atraentes para descoberta de produtos. As empresas podem gerar eficientemente conteúdo de vídeo de alta qualidade com narrações profissionais e legendas, contribuindo para melhores vendas e engajamento do cliente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos interativos de assistente de compras com IA?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a desenvolver vídeos interativos de assistente de compras com IA gerando avatares de IA realistas a partir de roteiros de texto-para-vídeo. Isso permite que as marcas ofereçam suporte ao cliente sob demanda e experiências de compras abrangentes, simulando eficientemente um assistente de compras com IA personalizado.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que as empresas integrem logotipos, cores específicas e fontes personalizadas em seus vídeos. Isso garante uma identidade de marca consistente em todo o conteúdo de vídeo para compras online, aumentando o engajamento do cliente e a personalização enquanto mantém a eficiência operacional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo