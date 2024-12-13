Imagine um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a compradores online, demonstrando a magia das experiências de compras personalizadas. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com música de fundo animada e uma narração amigável explicando como um assistente de compras com IA antecipa necessidades. Este vídeo pode ser facilmente criado usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, trazendo cenários dinâmicos à vida, mostrando clientes descobrindo exatamente o que desejam sem esforço.

Gerar Vídeo