Gerador de Vídeo a partir de Script em AI: Crie Vídeos Envolventes Rapidamente
Transforme seu texto em conteúdo dinâmico de vídeo com apresentador instantaneamente, aproveitando poderosos avatares AI para cativar seu público.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine um módulo de treinamento interno de 90 segundos projetado para treinadores corporativos e educadores, focando em um novo recurso de software. O vídeo deve ter uma estética envolvente, direta e profissional, utilizando fundos personalizados e um apresentador de avatares AI amigável. Este vídeo de cabeça falante aproveitará a robusta capacidade de avatares AI do HeyGen para fornecer instruções claras e consistentes sem a necessidade de apresentadores humanos.
Produza um anúncio de atualização de produto de 45 segundos voltado para profissionais de marketing e gerentes de produto, destacando uma nova integração de plataforma. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e animado, apresentando cortes rápidos, sobreposições de texto animado e uma trilha de narração energética gerada por AI. Esta produção concisa de script para vídeo mostrará o poder da geração de narração do HeyGen para articular rapidamente os principais benefícios e recursos.
Desenvolva um trecho de 30 segundos para redes sociais destinado a criadores de conteúdo globais e gerentes de redes sociais, enfatizando a rápida disseminação de informações em várias plataformas. O estilo visual deve ser moderno e de fácil compreensão, com gráficos vibrantes e legendas claras na tela. Este vídeo demonstrará como o uso eficaz da capacidade de Legendas do HeyGen pode aumentar o alcance de vídeos nas redes sociais, garantindo acessibilidade para diversos públicos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Transforme rapidamente scripts em conteúdo dinâmico para redes sociais, aumentando a interação e o alcance do público.
Aprimore Treinamento e Educação.
Desenvolva vídeos de treinamento gerados por AI a partir de scripts, melhorando o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen converte um script em vídeo usando AI?
O HeyGen utiliza AI avançada para transformar seu script em vídeos profissionais, gerando avatares AI realistas e narrações naturais em AI a partir de texto para fala. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo diretamente no aplicativo HeyGen, tornando a produção de vídeo complexa acessível.
O HeyGen pode adicionar automaticamente legendas e exportar vídeos MP4 em alta resolução?
Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas precisas para todos os vídeos para melhorar a acessibilidade e o engajamento do espectador. Você pode exportar seus projetos finalizados como arquivos MP4 em alta resolução, garantindo qualidade impecável em todas as plataformas.
Que tipo de avatares AI estão disponíveis no HeyGen para criação de vídeos?
O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares AI realistas que podem ser personalizados para se adequar à sua marca e mensagem. Isso inclui tanto avatares AI de estoque quanto a capacidade de criar avatares personalizados, proporcionando flexibilidade para diversas necessidades de conteúdo.
O HeyGen é um editor de vídeo online completo para vários tipos de conteúdo?
Absolutamente, o HeyGen oferece uma experiência completa de editor de vídeo online, permitindo que você integre perfeitamente filmagens de estoque, música de fundo e controles de marca. Isso capacita os usuários a criar vídeos curtos envolventes e vídeos para redes sociais diretamente no aplicativo HeyGen.