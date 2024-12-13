Criador de vídeos de anúncios escolares por IA para Atualizações Instantâneas

Crie vídeos educacionais envolventes com facilidade, aproveitando a funcionalidade de Texto para vídeo alimentada por IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo educacional envolvente de 60 segundos para alunos do ensino fundamental, simplificando conceitos matemáticos complexos. Este projeto de Gerador de Vídeo por IA deve apresentar um estilo visual colorido e interativo, combinado com uma voz de IA clara e amigável, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar lições em conteúdo dinâmico.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo promocional de 30 segundos para anunciar a exposição anual de arte dos alunos para toda a comunidade escolar e entusiastas de arte locais. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e inspirador, impulsionado por uma trilha sonora animada e geração de narração profissional, utilizando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para criação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de dicas de bem-estar mental de 40 segundos, atuando como um criador de vídeos de anúncios escolares por IA para estudantes do ensino médio, enfatizando técnicas de redução de estresse. O vídeo deve adotar uma estética visual calma e de apoio com uma voz de IA empática, garantindo ampla acessibilidade com legendas automáticas da HeyGen derivadas de scripts alimentados por IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios Escolares por IA

Produza facilmente anúncios escolares envolventes com criação de vídeo alimentada por IA, do script a visuais impressionantes em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece fornecendo o texto do seu anúncio. Nossa plataforma utiliza scripts alimentados por IA para gerar instantaneamente um rascunho, transformando suas ideias em um formato pronto para vídeo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Voz
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA personalizáveis. Escolha o apresentador perfeito para transmitir visualmente sua mensagem, dando vida ao seu anúncio.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Integre os controles de marca únicos da sua escola, adicionando logotipos e cores para manter uma identidade institucional consistente em todos os anúncios.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de anúncio escolar de alta qualidade. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para compartilhar facilmente sua criação nas plataformas desejadas para alcançar o máximo de pessoas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios Escolares Envolventes

Crie anúncios de vídeo dinâmicos e inspiradores para eventos escolares, conquistas e atualizações importantes para capturar a atenção de alunos e pais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos por IA?

A HeyGen simplifica o processo de geração de um vídeo completo transformando texto em conteúdo envolvente com avatares de IA realistas e modelos personalizáveis, tornando a criação de vídeos profissionais acessível a todos.

Posso usar avatares e narrações personalizadas de IA com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você aproveite uma ampla gama de avatares de IA e gere narrações realistas em várias línguas para adicionar um toque único e profissional aos seus vídeos gerados por IA.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para produção de vídeos?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de ativos criativos, incluindo scripts alimentados por IA, modelos personalizáveis e fotos e vídeos de estoque, permitindo que os usuários criem vídeos profissionais de forma eficiente enquanto mantêm uma marca consistente.

Como a HeyGen pode melhorar vídeos educacionais ou de marketing?

A HeyGen melhora significativamente vídeos educacionais e de marketing, permitindo que os usuários criem vídeos gerados por IA atraentes com visuais dinâmicos e narrações claras, perfeitos para vídeos de treinamento ou campanhas envolventes nas redes sociais.

