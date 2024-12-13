Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para profissionais de vendas ocupados e empreendedores, demonstrando como nosso gerador de pitches de vendas com IA otimiza seu fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser acelerado, com cortes rápidos mostrando a geração eficiente de roteiros, complementado por uma narração animada e confiante. Destaque os benefícios de economia de tempo ao gerar rapidamente um pitch de vendas atraente usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

