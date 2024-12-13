Criador de Vídeos Instrutivos de Segurança com IA: Crie Treinamentos Envolventes

Produza rapidamente vídeos de treinamento de segurança personalizados com avatares de IA e economize tempo valioso em conformidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia conciso de 60 segundos para funcionários experientes, ilustrando um procedimento de segurança específico com gráficos limpos e sobreposições de texto claras. O vídeo deve ter um estilo de áudio animado e informativo e utilizar a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente guias de usuário abrangentes passo a passo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo profissional de 30 segundos para gerentes de conformidade, enfatizando os aspectos críticos do treinamento de conformidade em relação às novas regulamentações de segurança. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e confiável, integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para reforçar a mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inclusivo de 50 segundos voltado para uma força de trabalho global diversificada, explicando medidas de segurança universais com visuais vibrantes e demonstrações facilmente compreensíveis. Esta peça de vídeos de treinamento envolvente deve destacar o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para suportar vídeos multilíngues e garantir clareza para todos os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Instrutivos de Segurança com IA

Crie facilmente vídeos de treinamento de segurança envolventes e precisos usando IA para garantir comunicação clara e aprendizado eficaz para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Segurança
Comece colando suas diretrizes ou instruções de segurança diretamente na plataforma. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá instantaneamente seu texto em uma base visual para seus vídeos de treinamento de segurança.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar seus instrutores ou cenários, garantindo que sua mensagem seja transmitida de forma clara e consistente.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Marca
Gere narrações profissionais para seu roteiro, garantindo que suas instruções de segurança sejam comunicadas claramente. Você também pode adicionar legendas e legendas para maior acessibilidade, criando narrações geradas por IA eficazes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte facilmente seus vídeos de treinamento personalizados com IA em vários formatos de proporção usando nosso recurso de Redimensionamento e exportação de proporção. Distribua seu conteúdo envolvente e de alta qualidade para todos os membros da sua equipe, agilizando seus esforços de vídeos de treinamento de segurança no local de trabalho.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Instruções de Segurança Complexas

Transforme protocolos de segurança complexos e diretrizes operacionais em vídeos instrutivos de IA claros e fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de segurança envolventes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de segurança envolventes usando IA para gerar conteúdo de alta qualidade a partir de texto. Nossa plataforma de geração de vídeos com IA permite que você produza rapidamente conteúdo vital de criador de vídeos instrutivos de segurança com IA com avatares de IA e narrações geradas por IA, tornando o processo eficiente e criativo.

Que tipo de vídeos de treinamento personalizados com IA posso criar com a HeyGen?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento altamente personalizados com IA usando avatares de IA personalizados e diversos modelos de vídeo. Você pode desenvolver desde guias detalhados de como fazer e treinamentos de conformidade até módulos de aprendizado baseados em cenários envolventes, garantindo que seu público receba instruções personalizadas.

Como a HeyGen acelera a produção de vídeos de treinamento de segurança no local de trabalho?

A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos de treinamento de segurança no local de trabalho ao eliminar a necessidade de filmagens tradicionais. Nossa plataforma de geração de vídeos com IA usa modelos de vídeo prontos para uso e narrações geradas por IA, permitindo a criação rápida de vídeos instrutivos de segurança de nível profissional sem atrasos na produção.

A HeyGen suporta vídeos multilíngues para treinamento de segurança global?

Sim, a HeyGen oferece suporte robusto a vídeos multilíngues, ideal para necessidades de treinamento de segurança global e criador de vídeos instrutivos de IA. Você pode facilmente adicionar narrações geradas por IA em vários idiomas e incluir legendas automáticas para garantir que seus protocolos de segurança sejam compreendidos por todos.

