Gerador de vídeos de instrução de segurança com IA para ambientes de trabalho modernos
Transforme o treinamento de conformidade com vídeos personalizados. Nossos avatares de IA criam conteúdo envolvente e localizado para um e-learning global eficaz.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de resposta a emergências de 60 segundos para trabalhadores de escritório, ilustrando rotas de evacuação em caso de incêndio e pontos de encontro. O estilo visual e de áudio deve ser urgente, mas claro, usando gráficos minimalistas e uma narração direta e concisa, rapidamente gerada usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
Produza um vídeo de treinamento personalizado de 30 segundos voltado para equipes remotas internacionais, fornecendo um lembrete rápido sobre as melhores práticas de privacidade de dados. O vídeo deve ter um estilo visual envolvente, profissional e diversificado, com pronúncia clara e legendas localizadas para garantir acessibilidade a todos os espectadores.
Desenhe um vídeo de treinamento de conformidade de 50 segundos para gerentes e líderes de equipe, destacando atualizações recentes de políticas. O vídeo deve adotar um estilo visual corporativo, elegante e altamente profissional, transmitindo informações claramente através de uma narração sofisticada, aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação polida.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escale Rapidamente Programas de Treinamento de Segurança.
Produza e distribua eficientemente um grande volume de vídeos de instrução de segurança com IA para todos os funcionários, independentemente de sua localização global.
Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos.
Utilize vídeo com IA para simplificar diretrizes de segurança complexas, tornando informações críticas facilmente compreensíveis e memoráveis para todo o pessoal.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de segurança?
O HeyGen revoluciona os vídeos de treinamento de segurança ao permitir que você crie conteúdo envolvente com avatares de IA a partir de scripts simples de texto para vídeo. Esta plataforma de vídeo com IA simplifica a produção de vídeos de treinamento de segurança no trabalho, tornando-os mais acessíveis e eficazes para todos os funcionários.
O HeyGen pode ajudar a personalizar e localizar o conteúdo de treinamento para equipes diversas?
Sim, o HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento altamente personalizados, adaptando mensagens para diferentes funções ou regiões. Suas capacidades de localização, incluindo geração robusta de narração, garantem que seu conteúdo ressoe globalmente, tornando o e-learning verdadeiramente inclusivo.
Quais são os benefícios de usar o HeyGen para e-learning corporativo e integração?
O HeyGen oferece uma eficiência de custo significativa para e-learning e integração ao simplificar a produção de vídeos. Você pode rapidamente gerar vídeos de treinamento de conformidade e integrá-los perfeitamente ao seu LMS existente, otimizando sua infraestrutura de treinamento.
O HeyGen suporta personalização de marca e modelos para materiais de treinamento?
Absolutamente, o HeyGen fornece controles extensivos de branding e uma variedade de modelos para manter a identidade visual da sua empresa em todos os vídeos de treinamento. Isso garante consistência e profissionalismo para todo o seu conteúdo gerado por IA.