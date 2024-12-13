Criador de Vídeos de Integração de SaaS com IA: Escale Seu Sucesso

Engaje novos usuários instantaneamente com vídeos de integração cativantes, aproveitando avatares de IA realistas para personalizar a experiência.

463/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 60 segundos voltado para usuários avançados ou equipes internas, detalhando uma atualização específica de software ou recurso complexo. Empregue um estilo visual claro, focado em captura de tela, com sobreposições de texto úteis, complementado por uma voz de IA calma e autoritária. Aproveite as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Legendas/legendas da HeyGen para garantir vídeos de treinamento abrangentes e acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para gerentes de produto destacando a rapidez e eficiência na criação de novos conteúdos de integração. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e acelerada, com transições rápidas de cena e música de fundo energética, apoiado por uma voz de IA entusiasmada. Utilize os Modelos & cenas e as funcionalidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para mostrar a criação rápida para um criador de vídeos de integração de IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários de 45 segundos, voltado para novos contratados internacionais, apresentando a cultura da empresa e os primeiros passos essenciais. A apresentação visual deve ser diversa e inclusiva, com vários avatares de IA realistas em ambientes profissionais, acompanhados por uma voz de IA calorosa e multilíngue. Utilize a geração de narração e Legendas/legendas da HeyGen para criar conteúdo de treinamento multilíngue de fácil compreensão para equipes globais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Criador de Vídeos de Integração de SaaS com IA

Simplifique sua integração de clientes com vídeos envolventes e profissionais criados de forma rápida e eficiente, garantindo que seus usuários comecem imediatamente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Integração
Inicie a criação do seu vídeo colando seu roteiro de integração. Nossa plataforma usa capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar instantaneamente um rascunho de vídeo, aproveitando a automação baseada em IA.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA Realistas
Aumente o engajamento e o profissionalismo selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo de integração de SaaS.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais de IA
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro usando tecnologia avançada de narrações de IA, garantindo uma narração clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Inteligentemente
Finalize seu vídeo de integração de alta qualidade com opções para redimensionamento de proporção e exportações, depois utilize recursos de compartilhamento inteligente para distribuir seu conteúdo sem esforço.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Recursos Complexos de SaaS

.

Esclareça funcionalidades complexas de SaaS por meio de vídeos concisos e envolventes gerados por IA, tornando recursos complexos facilmente compreensíveis para novos usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de SaaS com IA?

A HeyGen utiliza automação baseada em IA para transformar roteiros em vídeos de integração de SaaS envolventes com avatares de IA realistas e narrações de IA. Os usuários podem facilmente criar, atualizar e escalar seus vídeos de integração usando modelos personalizáveis e funcionalidade de texto-para-fala.

Quais recursos fazem da HeyGen um criador de vídeos de integração de IA ideal para empresas?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de recursos, incluindo uma robusta biblioteca de mídia, controles de marca e diversos modelos de vídeo, tornando-se um líder em criadores de vídeos de integração de IA. Sua interface intuitiva permite gravação de tela sem interrupções, texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narrações profissionais.

A HeyGen pode ajudar a escalar a produção de vídeos de integração de clientes e funcionários?

Com certeza. A HeyGen permite que as empresas criem, atualizem e gerenciem de forma eficiente uma vasta biblioteca de vídeos de integração de clientes e funcionários, atendendo às necessidades de vídeos de treinamento em larga escala. Com documentação de vídeo gerada por IA e compartilhamento inteligente, as organizações podem escalar seu conteúdo de vídeo sem esforço.

A HeyGen oferece capacidades de conteúdo de treinamento multilíngue?

Sim, a HeyGen suporta a criação de conteúdo de treinamento multilíngue, permitindo que as empresas alcancem um público global com vídeos instrucionais e tutoriais. Essa capacidade inclui geração de legendas e narrações de IA em vários idiomas, garantindo comunicação inclusiva e eficaz para equipes remotas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo