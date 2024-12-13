O HeyGen suporta uma ampla gama de opções de personalização, incluindo redimensionamento de proporção e exportações flexíveis para diversas plataformas. Os usuários também podem utilizar uma biblioteca de mídia abrangente e integrar seu próprio suporte de estoque, garantindo que sua ferramenta de criação de vídeos se adapte a qualquer necessidade de vídeos de treinamento ou documentação em vídeo.