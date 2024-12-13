Acelere o Onboarding com o Gerador de Vídeos de Onboarding de SaaS com IA

Gere rapidamente vídeos cativantes de demonstração de produto e treinamento. Nossa plataforma transforma seus roteiros em conteúdo polido com conversão de texto em vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 90 segundos, voltado para equipes de marketing e profissionais de marketing de produto, ilustrando como usar efetivamente os modelos personalizáveis do HeyGen. Os visuais devem incorporar gravações de tela dinâmicas e gráficos profissionais, porém envolventes, com avatares de IA apresentando funcionalidades-chave com música de fundo animada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos focando em como departamentos de RH e gerentes de treinamento podem aproveitar o HeyGen para onboarding de funcionários. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual passo a passo com legendas claras, utilizando uma narração calma e profissional gerada por IA para criar documentação de vídeo abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo promocional conciso de 45 segundos para pequenos empresários e fundadores de startups, destacando a eficiência de criar vários vídeos de onboarding com a plataforma de IA generativa do HeyGen. Empregue cortes rápidos para enfatizar a velocidade e facilidade de uso, acompanhados por uma narração inspiradora gerada por IA que mostra a versatilidade do redimensionamento de proporção e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Onboarding de SaaS com IA

Transforme sua documentação de produto em vídeos de onboarding envolventes de forma rápida e eficiente com nossa plataforma de IA generativa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de onboarding ou explicação do produto. Nossa plataforma utiliza a funcionalidade de conversão de texto em vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente o rascunho inicial do vídeo, estabelecendo a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Personalize sua aparência e voz para combinar com a estética do seu produto e guiar efetivamente os usuários pelo seu software.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Melhore a clareza usando nosso recurso de geração de narração para seu roteiro. Isso permite uma narração com som natural e suporta a criação automática de legendas, garantindo que seus vídeos de onboarding sejam claros e acessíveis.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, utilize nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para produzir vídeos de onboarding de alta qualidade para várias plataformas. Integre perfeitamente seu novo vídeo de onboarding de clientes na jornada do usuário existente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Clipes Rápidos de Demonstração de Produto

Gere instantaneamente clipes de vídeo curtos e envolventes para demonstrações de produtos e destaques de funcionalidades, perfeitos para insights rápidos de onboarding.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de onboarding de SaaS com IA?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de onboarding de SaaS com IA, aproveitando a automação impulsionada por IA para transformar roteiros em documentação de vídeo envolvente. Esta plataforma de IA generativa reduz significativamente o tempo de produção, permitindo a rápida implantação de conteúdo crítico de onboarding de clientes e funcionários.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para geração de vídeos?

O HeyGen é uma poderosa ferramenta de criação de vídeos que se destaca na conversão de texto em vídeo a partir de roteiro, permitindo que os usuários gerem conteúdo de vídeo de alta qualidade sem esforço. Ele apresenta avatares de IA realistas e capacidades sofisticadas de narração gerada por IA, além de legendas automáticas, tornando todo o processo eficiente e acessível.

O HeyGen pode ser usado para produzir vídeos de demonstração de produto profissionais?

Absolutamente, o HeyGen é ideal para criar vídeos de demonstração de produto profissionais com facilidade. Seus modelos personalizáveis, combinados com controles robustos de branding, permitem que os usuários desenvolvam rapidamente guias de instruções e vídeos de treinamento atraentes que mantêm a consistência da marca e transmitem mensagens claras.

O HeyGen suporta vários formatos de vídeo e opções de personalização?

O HeyGen suporta uma ampla gama de opções de personalização, incluindo redimensionamento de proporção e exportações flexíveis para diversas plataformas. Os usuários também podem utilizar uma biblioteca de mídia abrangente e integrar seu próprio suporte de estoque, garantindo que sua ferramenta de criação de vídeos se adapte a qualquer necessidade de vídeos de treinamento ou documentação em vídeo.

