Gere um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a desenvolvedores de software, ilustrando a complexa arquitetura de uma nova API. O estilo visual deve ser limpo e técnico, incorporando diagramas animados e trechos de código na tela, acompanhados por uma narração clara e sintetizada. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para converter rapidamente explicações técnicas detalhadas em narrativas visuais envolventes, destacando como um "gerador de vídeo AI" simplifica a documentação.

