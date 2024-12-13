Gerador de Vídeos para Roadshow AI: Crie Apresentações de Vídeo Envolventes

Crie vídeos de marketing com qualidade de estúdio e avatares AI personalizáveis, garantindo que seu roadshow cative e converta com facilidade.

Gere um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a desenvolvedores de software, ilustrando a complexa arquitetura de uma nova API. O estilo visual deve ser limpo e técnico, incorporando diagramas animados e trechos de código na tela, acompanhados por uma narração clara e sintetizada. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para converter rapidamente explicações técnicas detalhadas em narrativas visuais envolventes, destacando como um "gerador de vídeo AI" simplifica a documentação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos para gerentes de produto, destacando os benefícios de um próximo lançamento de software. O vídeo deve apresentar um "avatar AI" atuando como um apresentador virtual, exalando profissionalismo e entusiasmo, com uma trilha sonora animada. Aproveite a capacidade de "avatares AI" do HeyGen para criar um porta-voz de marca consistente sem a necessidade de filmagens ao vivo, tornando o conteúdo altamente envolvente e compartilhável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial conciso de 30 segundos para criadores de conteúdo sobre como gerar rapidamente vídeos no estilo "YouTube Shorts" para dicas técnicas. A estética visual deve ser rápida e energética, com sobreposições de texto claras e em negrito e transições rápidas de cena, usando uma narração autoritária, mas amigável. Empregue "Modelos e cenas" do HeyGen para iniciar o processo de criação e garanta que "Legendas" sejam adicionadas automaticamente para acessibilidade e maior alcance.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos para especialistas em RH, detalhando o novo processo de integração de funcionários usando um "vídeo gerado por AI". O estilo visual e de áudio deve ser calmo e profissional, apresentando um avatar "falando" diretamente para a câmera, intercalado com imagens de arquivo relevantes de ambientes de escritório e fluxos de processo. Utilize a "Geração de narração" do HeyGen para garantir uma narração consistente e clara ao longo de todo o módulo de treinamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Roadshow AI

Transforme suas ideias em vídeos de roadshow dinâmicos e com qualidade de estúdio usando AI, envolvendo seu público com conteúdo personalizado em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de roadshow diretamente em nossa plataforma, que utiliza a tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro para converter suas palavras em uma narração de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI e Modelo
Melhore sua apresentação escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares AI para representar sua marca, depois escolha um modelo de vídeo profissional para definir o tom visual.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Personalize seu vídeo de roadshow integrando os controles de Branding da sua marca (logo, cores) e adicionando mídia relevante de nossa biblioteca para apoiar visualmente sua mensagem.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Gerado por AI
Com seu roteiro e visuais no lugar, gere seu vídeo de alta qualidade gerado por AI e exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para cativar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva vídeos de sucesso de clientes envolventes para construir confiança e credibilidade durante suas apresentações de roadshow.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

O HeyGen funciona como um avançado "gerador de texto para vídeo", permitindo que os usuários transformem roteiros em conteúdo de vídeo "gerado por AI" profissional rapidamente. Sua tecnologia AI simplifica todo o processo de produção, do roteiro ao resultado final, tornando a criação de vídeos sem esforço.

Posso personalizar os elementos visuais e avatares nos vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de "avatares AI" e "modelos de vídeo" personalizáveis para elevar seu conteúdo. Os usuários podem personalizar seus vídeos com controles de marca, selecionar de uma extensa biblioteca de mídia e garantir "vídeos com qualidade de estúdio" com apelo visual sob medida.

Quais opções de saída estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece opções de saída flexíveis, incluindo "redimensionamento de proporção e exportações" para se adequar a várias plataformas como "YouTube Shorts" ou outros "vídeos de formato curto". As ferramentas de edição de vídeo integradas da plataforma garantem que seu conteúdo esteja perfeitamente formatado para seu público-alvo.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas ou recursos de acessibilidade?

Absolutamente, o HeyGen melhora a acessibilidade e o alcance global através de suas capacidades avançadas de "dublagem AI" e "geração de narração". Você também pode adicionar automaticamente "legendas" ao seu conteúdo de vídeo "gerado por AI", tornando-o acessível a um público mais amplo.

