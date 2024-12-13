Criador de Vídeos Promocionais de IA para Sucesso no eCommerce

Produza rapidamente vídeos de marketing cativantes para lançamentos de produtos e redes sociais usando IA, aproveitando nossos diversos modelos & cenas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio dinâmico de 45 segundos para redes sociais, projetado para proprietários de lojas de e-commerce e profissionais de marketing de redes sociais. O estilo visual deve ser acelerado, com música de fundo moderna e cortes vibrantes. Este vídeo demonstrará o poder dos Modelos & cenas do HeyGen e o redimensionamento & exportação de proporção para rapidamente produzir vídeos promocionais cativantes, tornando fácil adaptar o conteúdo em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing profissional de 60 segundos voltado para varejistas online e gerentes de marca que buscam elevar a presença de suas "Lojas de eCommerce". A estética deve ser elegante e aspiracional, utilizando um avatar de IA confiante para narração com legendas claras. Este prompt enfatiza como a geração de Narração do HeyGen combinada com uma rica biblioteca de Mídia/suporte de estoque ajuda a criar histórias envolventes que ressoam com os clientes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de produto informativo de 30 segundos para gerentes de produto e criadores de conteúdo, destacando novos recursos com visuais limpos e focados. Este prompt aborda como as ferramentas alimentadas por IA do HeyGen simplificam a criação de "vídeos de produtos" de alta qualidade. Utilize avatares de IA e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para explicar eficientemente funcionalidades complexas, melhorando a compreensão e o engajamento do espectador sem tempo de produção extenso.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Promocionais de IA para o Varejo

Crie facilmente vídeos promocionais impressionantes para sua loja de eCommerce com ferramentas alimentadas por IA, do conceito à exportação.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma ampla gama de modelos e cenas profissionalmente projetados para iniciar seus vídeos promocionais, fornecendo uma base sólida para sua mensagem.
2
Step 2
Adicione a História do Seu Produto
Carregue seus vídeos e imagens específicos de produtos, ou utilize nossa extensa biblioteca de mídia e filmagens de estoque para personalizar seu promo de varejo.
3
Step 3
Gere Narração Envolvente
Aproveite a IA para geração de narração e crie narrativas envolventes, garantindo que os recursos do seu produto sejam comunicados de forma clara e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Exporte seu vídeo promocional final em várias proporções, otimizadas para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas de redes sociais e lojas de eCommerce.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos Autênticos de Clientes

Transforme o feedback dos clientes em vídeos de IA envolventes que constroem confiança e credibilidade, influenciando decisões de compra para itens de varejo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos promocionais de IA para o varejo?

O HeyGen capacita empresas a criar facilmente vídeos promocionais de IA de alta qualidade para o varejo. Utilize avatares de IA e recursos de texto-para-vídeo para rapidamente gerar vídeos de produtos envolventes, adaptados para Lojas de eCommerce e campanhas de marketing.

Quais possibilidades criativas o HeyGen oferece para lançamentos de produtos?

O HeyGen desperta ideias criativas para seus lançamentos de produtos através de uma rica biblioteca de modelos e filmagens de estoque. Melhore seus vídeos promocionais com narrações geradas por IA e títulos e descrições gerados por IA para capturar a atenção do público de forma eficaz.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing otimizados para redes sociais?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos promocionais eficaz para redes sociais, oferecendo um editor intuitivo de arrastar e soltar e redimensionamento de proporção. Produza facilmente vídeos de marketing envolventes que se destacam em várias plataformas com ferramentas alimentadas por IA.

O HeyGen permite personalização de marca em conteúdo promocional?

Absolutamente, o HeyGen permite controle total de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas em seus vídeos promocionais. Isso garante consistência de marca em todos os seus vídeos de marketing, tornando-os exclusivamente seus.

