Produza um vídeo instrucional de 60 segundos direcionado a desenvolvedores de software e gerentes de produto, demonstrando como nosso gerador de notas de lançamento com IA se integra perfeitamente ao GitHub para aproveitar as capacidades de automação. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela da integração juntamente com uma narração autoritativa gerada por IA através do recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Gerar Vídeo