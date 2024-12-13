Gerador de Vídeos de Recrutamento com IA: Crie Conteúdo de Contratação Envolvente

Revolucione a aquisição de talentos com vídeos de recrutamento que chamam a atenção, aproveitando avatares poderosos de IA para engajar os melhores candidatos.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos demonstrando como equipes de RH podem revolucionar seu processo de contratação usando um gerador de vídeos de recrutamento com IA. Direcione profissionais de RH e recrutadores com um estilo visual rápido e inspirador, apresentando clipes vibrantes da cultura da empresa e uma narração profissional e animada. Destaque a eficiência de usar os modelos e cenas da HeyGen para produzir rapidamente vídeos de recrutamento que chamam a atenção e atraem os melhores talentos.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo polido de 45 segundos, projetado para especialistas em aquisição de talentos e equipes de marketing, focando no poder dos vídeos de marca empregadora criados com IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando diversos avatares de IA introduzindo diferentes departamentos da empresa, acompanhados por uma narração calma e tranquilizadora. Demonstre como os avatares de IA da HeyGen oferecem personalização incomparável para representar perfeitamente a identidade única de uma marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial amigável de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas e médias empresas e recrutadores novos na criação de vídeos, mostrando como um gerador de vídeos com IA simplifica o processo. Adote um estilo visual acessível com gráficos animados envolventes e uma narração entusiasmada, tornando recursos complexos mais simples. Enfatize como as legendas automáticas da HeyGen garantem o alcance máximo dos vídeos de recrutamento nas plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de RH, ilustrando a transformação perfeita de descrições de vagas em vídeos de recrutamento cativantes. O estilo visual deve ser moderno e energético, usando efeitos vibrantes de texto na tela que se transformam em clipes de vídeo profissionais, apoiados por uma narração motivacional. Destaque a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen e a geração de narração de alta qualidade, permitindo a produção rápida de conteúdo sem a necessidade de equipamentos de câmera.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Recrutamento com IA

Crie facilmente vídeos de recrutamento atraentes e eleve sua marca empregadora com geração de vídeo impulsionada por IA, atraindo talentos de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo seu roteiro para o vídeo de recrutamento. Foque nas mensagens-chave para aquisição de talentos. Você pode então usar seu roteiro para gerar seu vídeo, economizando tempo significativo na criação de vídeos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Modelo
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e modelos profissionais. Esses elementos ajudam você a criar vídeos que chamam a atenção e refletem sua marca empregadora.
3
Step 3
Adicione Personalização e Narração
Personalize ainda mais seu vídeo adicionando as cores e o logotipo da sua marca. Gere narrações envolventes para transmitir sua mensagem claramente, garantindo que seus vídeos de recrutamento ressoem com os candidatos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de recrutamento com IA gerando legendas automáticas, depois exporte-o em várias proporções de aspecto adequadas para plataformas como redes sociais. Isso torna seus vídeos de marca empregadora acessíveis e impactantes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Integração e Treinamento de Candidatos

Desenvolva vídeos personalizados com IA para uma integração suave e desenvolvimento contínuo de habilidades, melhorando a retenção e o engajamento de novos contratados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos de recrutamento com IA que transforma roteiros de texto em vídeos profissionais. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA e gerar narrações realistas, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos para aquisição de talentos.

A HeyGen pode ajudar a melhorar nossa marca empregadora por meio de vídeos personalizados?

Com certeza, a HeyGen capacita as empresas a criar vídeos de marca empregadora impactantes com amplas opções de personalização. Você pode aproveitar modelos prontos, integrar o logotipo e as cores da sua marca e garantir que cada vídeo reflita a cultura única da sua empresa.

Quais recursos tornam o gerador de vídeos com IA da HeyGen eficaz para engajar o público?

O gerador de vídeos com IA da HeyGen é projetado para produzir vídeos que chamam a atenção, oferecendo recursos como legendas automáticas e redimensionamento versátil de proporção de aspecto. Isso garante que seu conteúdo seja acessível e otimizado para várias plataformas, capturando a atenção do público de forma eficaz.

É fácil produzir vídeos de alta qualidade usando a HeyGen sem experiência prévia?

Sim, a HeyGen torna a criação de vídeos profissionais acessível a todos, independentemente de experiência prévia. Com ferramentas intuitivas, uma rica biblioteca de mídia e uma seleção de avatares de IA, você pode rapidamente produzir vídeos polidos do zero ou usando modelos pré-construídos.

