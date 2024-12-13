Gerador de Vídeos de Anúncios Imobiliários com IA

Transforme fotos de propriedades em vídeos de marketing profissionais com produção rápida de vídeos usando modelos personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 60 segundos voltado para agências imobiliárias que buscam elevar sua marca com vídeos de qualidade profissional. A estética visual deve ser refinada e de alto padrão, utilizando movimentos de câmera suaves e imagens luxuosas de propriedades, acompanhadas por música de fundo calma e inspiradora. Destaque os extensos Modelos & cenas do HeyGen, demonstrando como eles simplificam a criação de conteúdo de marketing polido para diversos anúncios.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para profissionais de marketing imobiliário e gerentes de mídias sociais, ilustrando como o HeyGen facilita visitas virtuais envolventes para campanhas em redes sociais. Empregue um estilo visual dinâmico e voltado para dispositivos móveis, com tours de propriedades brilhantes e convidativos, acompanhados por uma trilha sonora moderna e animada. Mostre o poder do redimensionamento de Proporção & exportações do HeyGen para otimizar o conteúdo de vídeo para várias plataformas sociais sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 50 segundos voltado para corretores individuais e pequenas empresas imobiliárias, enfatizando a conveniência do software de foto para vídeo com IA, onde não é necessário filmar. A apresentação visual deve ser brilhante e encorajadora, com transições suaves entre fotos estáticas de propriedades transformadas em segmentos de vídeo dinâmicos, com um tom de áudio caloroso e convidativo. Ilustre como os avatares de IA do HeyGen podem narrar os destaques das propriedades, adicionando um toque personalizado sem a necessidade de um apresentador físico.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncios Imobiliários com IA

Transforme rapidamente suas fotos e detalhes de propriedades em tours de vídeo impressionantes e profissionais com uma plataforma de vídeo com IA, aprimorando seus anúncios e atraindo mais compradores.

1
Step 1
Faça Upload das Fotos e Detalhes do Anúncio
Comece fazendo upload de fotos de alta qualidade da sua propriedade. Forneça detalhes e descrições chave do anúncio que formarão a base dos seus vídeos de qualidade profissional.
2
Step 2
Selecione um Modelo Profissional
Escolha entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados e personalizáveis, otimizados para vídeos imobiliários. Esses modelos integram suas fotos e textos enviados de forma harmoniosa.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Estilo
Personalize seu vídeo aplicando o logotipo, cores e fonte preferida da sua marca usando controles de personalização de marca. Melhore o apelo visual com movimentos de câmera suaves e sobreposições de texto envolventes.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com tudo no lugar, gere seu vídeo de anúncio imobiliário com IA em minutos. Exporte-o em várias proporções para produção rápida de vídeos, pronto para campanhas em redes sociais, visitas virtuais ou seu site.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Propriedades com Tours de Vídeo Envolventes

.

Transforme fotos de propriedades em vídeos imobiliários profissionais e envolventes para visitas virtuais e tours.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar anúncios imobiliários em vídeos de marketing envolventes?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeos de anúncios imobiliários com IA, permitindo que você crie vídeos de qualidade profissional para suas propriedades sem a necessidade de filmagem. Utilize modelos personalizáveis para transformar rapidamente seus anúncios em vídeos de marketing envolventes.

Posso usar fotos existentes para criar vídeos imobiliários com o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen é um poderoso software de foto para vídeo com IA que permite que você faça upload de fotos dos seus anúncios imobiliários e as converta em vídeos dinâmicos. Isso garante uma produção rápida de vídeos para todas as suas necessidades de marketing de propriedades.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar meus vídeos de marketing imobiliário?

O HeyGen oferece extensas opções criativas para personalização de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores preferidas em vídeos de qualidade profissional. Aproveite nossos modelos personalizáveis para produzir conteúdo único para visitas virtuais e campanhas em redes sociais.

Como o HeyGen facilita a produção de vídeos de marketing imobiliário de alta qualidade?

O HeyGen é uma plataforma de vídeo com IA que simplifica a criação de vídeos, atuando como um eficiente Criador de Vídeos Imobiliários. Com recursos como avatares de IA, texto-para-vídeo a partir de roteiro e narrações geradas automaticamente, você pode alcançar resultados profissionais com movimentos de câmera suaves sem esforço.

