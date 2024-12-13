Imagine gerar listagens atraentes em apenas alguns momentos! Este vídeo de 45 segundos é direcionado a Corretores de Imóveis, mostrando como nosso gerador de imóveis com IA simplifica seu fluxo de trabalho. Visualmente, apresenta animações elegantes e modernas destacando a rápida criação de conteúdo, acompanhadas por uma narração profissional e animada. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen torna a produção desse tipo de conteúdo de marketing impactante muito fácil.

Gerar Vídeo