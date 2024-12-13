Criador de Vídeos Pronto para IA: Vídeos Rápidos, Fáceis e Profissionais

Gere vídeos de marketing cativantes sem esforço usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vibrante vídeo de lançamento de produto de 45 segundos, projetado para profissionais de marketing e startups, destacando um novo recurso ou serviço. Esta peça de "texto para vídeo" deve apresentar cenas dinâmicas da biblioteca de "Modelos e cenas", com um estilo visual energético e música de fundo animada para capturar a atenção.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para educadores e treinadores corporativos, simplificando um conceito complexo em um "vídeo de cabeça falante" envolvente. O estilo visual deve ser limpo e informativo, usando um "avatar de IA" profissional e "Legendas/legendas" claramente exibidas para melhorar a compreensão, acompanhado por uma narração calma e autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio de mídia social impactante de 20 segundos voltado para influenciadores e gerentes de mídia social que buscam "saída de alta qualidade" para aumentar o engajamento. Este clipe curto e marcante deve aproveitar visuais atraentes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" e ser otimizado para várias plataformas usando "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações", apresentando música da moda e um chamado à ação convincente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Pronto para IA

Transforme suas ideias em vídeos profissionais e envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo do roteiro à tela.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo para converter seu texto em diálogo falado automaticamente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador na tela, dando vida ao seu roteiro com expressões e gestos realistas.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Personalize seu vídeo com o logotipo, cores e outros ativos visuais da sua marca usando nossos robustos controles de Branding, garantindo que ele se alinhe perfeitamente com sua identidade.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Nossa plataforma compila seu roteiro, avatar e visuais em um vídeo de saída polido e de alta qualidade, pronto para download e compartilhamento em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Campanhas Publicitárias de Alto Impacto com IA

Gere rapidamente vídeos de marketing e anúncios de alto desempenho usando tecnologia de gerador de vídeos de IA, melhorando a eficácia das campanhas e a penetração no mercado.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen possibilita vídeos criativos gerados por IA com avatares?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos impressionantes gerados por IA transformando texto em vídeo com avatares de IA realistas. Esta abordagem inovadora permite uma expressão criativa incomparável, tornando a produção de vídeos profissionais acessível e eficiente.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de mídia social de alta qualidade rapidamente?

Com certeza, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de mídia social de alta qualidade usando uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo e mídia de estoque. Os usuários podem gerar rapidamente conteúdo envolvente, perfeito para vídeos de marketing e storytelling de marca em várias plataformas.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para branding e resultados profissionais?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seus logotipos e cores da marca diretamente em seus vídeos. Você também pode utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação para garantir que seu vídeo final se alinhe perfeitamente com seus requisitos profissionais e visão criativa.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo multilíngue para um público global?

Sim, a HeyGen oferece amplo suporte multilíngue, incluindo capacidades de gerador de voz de IA e legendas automáticas de IA. Isso garante que seus vídeos de cabeça falante e outros conteúdos gerados por IA possam alcançar e ressoar com um público global diversificado sem esforço.

