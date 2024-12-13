Sim, o HeyGen é um gerador de vídeos por IA versátil que facilita a produção de diversos conteúdos de vídeo adequados para plataformas de e-learning. Ele suporta redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que seus cursos online e programas de treinamento sejam compatíveis em diferentes mídias e dispositivos, aprimorados pelo suporte integrado à biblioteca de mídia.