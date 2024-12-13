Gerador de Treinamento por IA: Crie Cursos Envolventes Rápido

Construa programas de treinamento completos com questionários interativos e aulas envolventes. Acelere a criação de cursos usando Texto para vídeo a partir de roteiro para conteúdo dinâmico.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes de RH e especialistas em L&D, um vídeo explicativo profissional de 60 segundos com uma estética limpa e uma voz confiante e explicativa detalha como "construir programas de treinamento completos" sem esforço. Ele destaca o poder do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para produzir vídeos polidos, "gerados por IA" que transmitem informações complexas de forma clara e eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Proprietários de pequenas empresas e treinadores individuais podem aprender a criar "conteúdo interativo" que ressoe com seu público em um vídeo de 30 segundos, brilhante, moderno e de ritmo acelerado, com uma trilha sonora energética. Este clipe ilustrará como a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen capacita os usuários com "Flexibilidade de Personalização" para gerar rapidamente módulos de treinamento personalizados.
Prompt de Exemplo 3
Um explicativo informativo de 50 segundos, com uma voz calma e detalhada, direciona-se a desenvolvedores de e-learning e criadores de conteúdo, mostrando como "reduzir significativamente o tempo de criação de cursos". Este vídeo demonstrará a facilidade de integrar "avatares de IA" no HeyGen para produzir materiais de "criação de cursos com IA" diversos e acessíveis, ampliando o alcance global sem comprometer a qualidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Prontidão por IA

Crie programas de treinamento de prontidão por IA personalizados de forma eficiente. Aproveite a IA para gerar conteúdo envolvente, questionários interativos e aulas de vídeo dinâmicas, preparando sua equipe para desafios futuros.

1
Step 1
Crie Seu Curso de Treinamento
Comece fornecendo seu tópico ou carregando materiais existentes. Nossa plataforma de criação de cursos com IA gerará um rascunho inicial do seu programa de treinamento de prontidão por IA, incluindo módulos e aulas principais.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Refine seu conteúdo de prontidão por IA adicionando questionários interativos, verificações de conhecimento e atividades de aprendizagem personalizadas. Nosso Construtor de Questionários por IA ajuda a avaliar a compreensão de forma eficaz.
3
Step 3
Selecione Módulos de Vídeo
Enriqueça seu treinamento com aulas de vídeo dinâmicas. Utilize Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar conteúdo escrito em módulos de vídeo envolventes para uma entrega impactante.
4
Step 4
Exporte e Implante
Prepare seu programa completo de treinamento de prontidão por IA para distribuição. Exporte seu curso como um pacote SCORM para integração perfeita com seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) existente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos de Treinamento Complexos

Transforme conceitos complexos de prontidão por IA em aulas de vídeo facilmente digeríveis e impactantes para uma compreensão mais clara.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de cursos online envolventes e programas de treinamento?

O HeyGen atua como um gerador de cursos por IA intuitivo, simplificando o processo de construção de cursos online envolventes e programas de treinamento. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para produzir rapidamente conteúdo de vídeo atraente para suas aulas, tornando a criação de cursos mais eficiente.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para gerar vídeos de treinamento por IA?

O HeyGen oferece ampla flexibilidade de personalização para gerar vídeos de treinamento por IA. Os usuários podem criar vídeos gerados por IA com diversos avatares de IA e utilizar geração de narração, juntamente com legendas e subtítulos integrados, para produzir conteúdo de aprendizagem profissional e multiformato adaptado à sua marca.

Como o HeyGen pode ser usado para gerar programas de treinamento personalizados?

O HeyGen capacita os usuários a gerar programas de treinamento personalizados, oferecendo ferramentas para transformar rapidamente roteiros em aulas de vídeo dinâmicas. Sua estrutura flexível suporta a criação de experiências de aprendizagem personalizadas, permitindo caminhos de aprendizagem adaptativos através de uma variedade de módulos de vídeo envolventes.

O HeyGen suporta a produção de vários tipos de conteúdo de vídeo para plataformas de e-learning?

Sim, o HeyGen é um gerador de vídeos por IA versátil que facilita a produção de diversos conteúdos de vídeo adequados para plataformas de e-learning. Ele suporta redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que seus cursos online e programas de treinamento sejam compatíveis em diferentes mídias e dispositivos, aprimorados pelo suporte integrado à biblioteca de mídia.

