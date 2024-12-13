Desbloqueie a Eficiência Governamental com o Gerador de Setor Público de IA

Capacite servidores públicos com IA generativa para criação de conteúdo mais rápida. Transforme roteiros em vídeos envolventes para melhorar a prestação de serviços públicos.

Produza um vídeo explicativo conciso de 1 minuto, destinado a líderes do setor público e equipes de inovação, ilustrando como a automação de serviços públicos através de IA generativa pode impulsionar uma transformação digital significativa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno, profissional e otimista, complementado por uma narração clara e autoritária, facilmente criada usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para articular ideias complexas de forma eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para especialistas em comunicação governamental e equipes de relações públicas, demonstrando como superar barreiras de comunicação aproveitando a IA para suporte multilíngue na divulgação do setor público. O estilo visual deve ser envolvente e empático, mostrando comunidades diversas, acompanhado por uma voz amigável e clara e legendas geradas pela HeyGen para máxima acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de liderança de pensamento de 2 minutos direcionado a formuladores de políticas, oficiais de segurança de TI e departamentos jurídicos dentro do setor público, explorando os aspectos críticos do desenvolvimento responsável de IA e estruturas de governança robustas. O vídeo precisa de um estilo visual sério, informativo e confiável, incorporando visualizações de dados e apresentando um avatar de IA especialista da HeyGen para transmitir informações complexas com gravidade e autoridade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia rápido de 45 segundos para servidores públicos, especialmente aqueles novos em ferramentas de IA, mostrando casos de uso simples de IA para criação de conteúdo eficiente dentro do setor público. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual instrutiva, encorajadora e passo a passo, acompanhada por uma voz clara e de apoio, utilizando efetivamente os diversos Modelos & cenas da HeyGen para simplificar o processo de aprendizado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Setor Público de IA

Crie facilmente conteúdo digital impactante para comunicações governamentais e prestação de serviços públicos, transformando a forma como os servidores públicos se envolvem com os cidadãos.

1
Step 1
Crie Sua Mensagem de Serviço Público
Comece inserindo seu roteiro para gerar conteúdo de vídeo envolvente. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo transforma eficientemente seu texto em narrativas visuais, simplificando a criação de conteúdo para comunicações eficazes no setor público.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Branding
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem, tornando-a mais relacionável para servidores públicos. Personalize com a marca de sua organização para garantir consistência e construir confiança em sua presença digital.
3
Step 3
Adicione Suporte Multilíngue e Acessibilidade
Expanda seu alcance utilizando a geração de narração em vários idiomas. Incorpore legendas e subtítulos precisos para garantir que sua mensagem tenha suporte multilíngue e seja acessível a um público diversificado, superando barreiras de comunicação na prestação de serviços.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Finalize seu vídeo polido e Exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas do setor público. Este desdobramento sem interrupções apoia a transformação digital, permitindo uma disseminação mais ampla de informações cruciais e automação de serviços públicos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Conscientização Pública Impactantes

Produza vídeos de mídia social de forma eficiente para disseminar informações públicas cruciais, anúncios e campanhas de conscientização para os cidadãos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a IA generativa da HeyGen pode melhorar a comunicação para o setor público?

A HeyGen utiliza IA generativa avançada para transformar roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas, melhorando significativamente a eficiência na criação de conteúdo para servidores públicos. Essa capacidade ajuda agências governamentais a superar barreiras de comunicação e acelerar suas iniciativas de transformação digital.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para automatizar a produção de vídeos de serviço público?

A HeyGen oferece capacidades técnicas abrangentes, incluindo conversão de texto para vídeo com avatares de IA, geração automatizada de narração e legendas integradas. Esses recursos simplificam a automação de tarefas para a criação de conteúdo educacional ou informativo, apoiando vários casos de uso de IA na prestação de serviços públicos.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo de vídeo multilíngue para divulgação governamental?

Sim, a HeyGen permite que organizações governamentais produzam conteúdo de vídeo com avatares de IA em vários idiomas, tornando a prestação de serviços públicos mais acessível e inclusiva. Esse recurso é crucial para atender comunidades diversas e melhorar a automação geral de serviços públicos.

Como a HeyGen auxilia na manutenção da consistência da marca para vídeos oficiais do governo?

A HeyGen oferece controles de marca poderosos, permitindo que entidades do setor público integrem perfeitamente seus logotipos oficiais, cores e outros elementos de marca em vídeos gerados por IA. Isso garante que todo o conteúdo mantenha uma aparência profissional, apoiando o desenvolvimento responsável de IA dentro de uma estratégia unificada de transformação digital.

