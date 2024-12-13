Criador de Vídeos de Tour Imobiliário com IA: Tours Imobiliários Deslumbrantes

Transforme facilmente suas fotos de propriedades em vídeos imobiliários cinematográficos de qualidade profissional com modelos e cenas inteligentes.

504/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um anúncio de 45 segundos para redes sociais de uma propriedade de alta demanda, voltado para potenciais compradores navegando em seus dispositivos móveis. A estética visual deve ser brilhante e convidativa, utilizando os modelos e cenas do HeyGen para um visual polido, acompanhado por uma trilha sonora animada. Este formato rápido e amigável para dispositivos móveis é perfeito para compartilhamento fácil e para chamar a atenção em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo imersivo de 90 segundos de tour cinematográfico para uma propriedade de luxo, projetado para profissionais de marketing imobiliário de alto padrão que buscam impressionar clientes exigentes. Empregue um estilo visual elegante e sofisticado com movimentos contínuos de câmera gerados a partir de imagens estáticas, aprimorados por um avatar de IA sofisticado apresentando os pontos de venda únicos da propriedade. O vídeo incorporará branding personalizado para manter uma sensação de luxo consistente.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo informativo de 2 minutos apresentando um novo empreendimento comercial, destinado a investidores internacionais e bases de clientes diversificadas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com visuais claros de plantas e comodidades, apoiado por legendas abrangentes para acessibilidade global. Aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para garantir que ele fique perfeito em todos os dispositivos e plataformas, incluindo aqueles que exigem legendas multilíngues.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Tour Imobiliário com IA

Transforme suas fotos de propriedades em vídeos de tour imobiliário deslumbrantes e profissionais em minutos usando nossa plataforma de vídeo com IA, sem necessidade de filmagem.

1
Step 1
Carregue Suas Fotos de Propriedade
Comece carregando suas fotos de propriedade em alta resolução em nossa plataforma de vídeo com IA intuitiva. Nosso sistema integra suas imagens perfeitamente, eliminando a necessidade de filmagem.
2
Step 2
Selecione um Modelo Imobiliário
Escolha entre nossa ampla gama de modelos de vídeo imobiliário para melhor exibir sua propriedade. Personalize esses modelos com seus elementos de marca únicos, incluindo logotipos e esquemas de cores.
3
Step 3
Adicione Detalhes e Narração de IA
Enriqueça seu vídeo adicionando detalhes e descrições chave da propriedade. Nossa tecnologia avançada de geração de narração com IA narrará seu tour com uma voz profissional e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Facilidade
Uma vez que seu vídeo de qualidade profissional esteja perfeito, exporte-o em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Compartilhe seu novo vídeo imobiliário diretamente nas redes sociais e alcance potenciais compradores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Agente e Listagens

.

Produza vídeos envolventes com IA destacando vendas de propriedades bem-sucedidas ou depoimentos de clientes, construindo confiança e credibilidade para corretores de imóveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen cria vídeos de tour imobiliário profissionais apenas a partir de fotos?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de vídeo com IA para transformar suas fotos de propriedades carregadas em vídeos imobiliários deslumbrantes e profissionais. Este inovador software de foto para vídeo com IA gera tours cinematográficos sem necessidade de filmagem, perfeito para agentes que desejam impressionar potenciais compradores.

Quais formatos estão disponíveis para compartilhar os vídeos de propriedades gerados por IA do HeyGen?

O HeyGen garante que seus vídeos de tour imobiliário com IA estejam prontos para ampla distribuição. Você pode facilmente compartilhar seus vídeos de marketing de alta qualidade nas redes sociais, incorporá-los em listagens MLS e baixá-los em formatos amigáveis para dispositivos móveis, como MP4, todos com direitos de uso completo.

Posso personalizar meu vídeo imobiliário com branding e narrações usando o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen permite uma ampla personalização, permitindo que você adicione branding personalizado, escolha entre vários modelos e integre uma narração de IA para personalizar seus vídeos imobiliários. Isso garante que seus vídeos de marketing reflitam perfeitamente a identidade única da sua marca.

Quem pode se beneficiar mais ao usar o HeyGen para vídeos de tour imobiliário com IA?

Corretores de imóveis e profissionais que buscam criar vídeos de propriedades atraentes de forma eficiente acharão o HeyGen indispensável. Nossa plataforma de vídeo com IA capacita você a produzir vídeos de marketing de alta qualidade que capturam a atenção de potenciais compradores e elevam suas listagens.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo