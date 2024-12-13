Gerador de vídeos de apresentação de propriedades com IA para o mercado imobiliário

Crie vídeos de apresentação profissional a partir dos seus anúncios imobiliários em minutos, com personalização de marca e geração de narração de alta qualidade.

383/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para os profissionais de marketing imobiliário que buscam aumentar o engajamento nas redes sociais, um vídeo de apresentação profissional de 45 segundos é essencial, exibindo uma estética visual de alta definição e convidativa, com um áudio envolvente e amigável acompanhado de música de fundo. Dê vida aos seus anúncios imobiliários de forma cativante utilizando os avatares de IA da HeyGen e modelos e cenas atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Você é um indivíduo ou uma pequena agência nova na criação de vídeos de propriedades? Crie um vídeo informativo de 60 segundos sobre a propriedade com um estilo visual limpo e fácil de seguir e um áudio explicativo e calmo. Eleve suas fotos para projetos de vídeo aproveitando as legendas automáticas da HeyGen para destacar claramente as principais características e detalhes da propriedade, garantindo clareza para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Corretoras e equipes imobiliárias podem desenvolver um vídeo promocional sofisticado de 30 segundos, enfatizando a personalização da marca e uma estética visual consistente, complementado por uma narração autoritária e um chamado à ação convincente. Expanda o alcance do seu marketing imobiliário utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para adaptar perfeitamente seu conteúdo de qualidade profissional em diversas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o Gerador de Vídeos de Apresentação de Propriedades com IA

Transforme facilmente suas fotos de propriedades em tours de vídeo envolventes e impulsionados por IA para marketing imobiliário profissional e anúncios.

1
Step 1
Carregue Seus Visuais
Comece carregando fotos de alta qualidade e detalhes essenciais da sua propriedade. Nossa plataforma suporta vários formatos de imagem, permitindo que você traga facilmente seus visuais para o editor através da biblioteca de mídia.
2
Step 2
Crie Sua Narrativa
Desenvolva o roteiro do seu tour pela propriedade, destacando características e pontos de venda principais. Em seguida, selecione entre nossa ampla gama de avatares de IA ou gere uma narração diretamente do seu roteiro usando as capacidades de texto para vídeo para narrar a apresentação.
3
Step 3
Personalize e Customize
Enriqueça seu vídeo com elementos de personalização de marca, como logotipos e cores da marca, usando os controles de personalização. Utilize modelos e cenas para adicionar sobreposições de texto, música de fundo e transições suaves para um visual polido.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Com sua apresentação completa, gere seu vídeo profissional. Exporte facilmente em várias proporções para exibição ideal em seus canais de marketing imobiliário, incluindo redes sociais e anúncios MLS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso Imobiliário

.

Utilize vídeos de IA para compartilhar depoimentos envolventes e jornadas de clientes bem-sucedidas, construindo confiança e autoridade no marketing imobiliário.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de apresentação de propriedades com IA profissional?

A HeyGen capacita agentes imobiliários a gerar facilmente vídeos de apresentação de propriedades com IA de qualidade profissional diretamente a partir de roteiros de texto. Você pode utilizar avatares de IA realistas e personalização de marca para produzir anúncios imobiliários envolventes que capturam a atenção dos compradores de forma eficiente.

Quais opções de personalização de marca estão disponíveis para vídeos de propriedades criados com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles extensivos de personalização de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e elementos únicos em seus vídeos de propriedades. Isso garante que cada vídeo de apresentação imobiliária mantenha uma qualidade profissional consistente para seus esforços de marketing imobiliário.

Como a HeyGen facilita a produção de vídeos imobiliários envolventes para redes sociais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos imobiliários dinâmicos para redes sociais convertendo seus roteiros de texto em tours de vídeo atraentes. Aproveite avatares de IA, diversos modelos e proporções otimizadas para garantir que seus vídeos de propriedades se destaquem em qualquer plataforma.

Qual é o papel dos avatares de IA no gerador de vídeos de IA da HeyGen para vídeos de propriedades?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen incorpora avatares de IA realistas para apresentar seus vídeos de propriedades com um toque profissional e envolvente. Esses avatares podem entregar seus roteiros de narração, completos com legendas geradas automaticamente, aprimorando o impacto geral dos seus vídeos de apresentação imobiliária.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo