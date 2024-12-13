Crie um vídeo de demonstração técnica de 1 minuto direcionado a inovadores em tecnologia imobiliária, ilustrando o fluxo de trabalho contínuo da conversão de "foto para vídeo com AI" até a automação completa de "edição de vídeo com AI". O estilo visual deve ser elegante e orientado para processos, com demonstrações de UI limpas e uma narração precisa e informativa. Mostre como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen pode rapidamente narrar etapas técnicas complexas, simplificando a criação de explicações detalhadas de tours de propriedades imobiliárias.

Gerar Vídeo