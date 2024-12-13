Gerador de Vídeos Promocionais por IA: Crie Promos Impressionantes Rápido

Crie vídeos de marketing impactantes sem esforço. Nosso gerador de vídeos promocionais por IA simplifica a produção com modelos e cenas fáceis de usar.

Um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas ocupados, mostrando como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing envolventes. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, apresentando cortes rápidos de diversos negócios prosperando, acompanhado de uma narração encorajadora e profissional. Este vídeo enfatizará a capacidade do HeyGen de "Texto para vídeo a partir de roteiro", ilustrando como as ideias se transformam facilmente em vídeos promocionais polidos por IA sem produção extensa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um promo de 45 segundos para profissionais de marketing e agências, destacando o HeyGen como seu criador de vídeos promocionais por IA para geração rápida de conteúdo. A estética visual deve ser elegante e moderna, utilizando gráficos em movimento dinâmicos e uma trilha sonora contemporânea e acelerada, demonstrando versatilidade. Foque em aproveitar os extensos "Modelos e cenas" do HeyGen para produzir rapidamente vídeos promocionais de alta qualidade em várias campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 60 segundos projetado para marcas de e-commerce lançando novos produtos, ilustrando como o HeyGen eleva seus vídeos promocionais. O estilo deve ser sofisticado e centrado no produto, apresentando close-ups de produtos e uma gama diversificada de avatares de IA explicando os principais benefícios, tudo com uma narração clara e envolvente. Esta narrativa destacará o recurso de "Avatares de IA" do HeyGen, mostrando como eles adicionam um toque humano e profissional aos vídeos de produtos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio de 30 segundos para redes sociais voltado para gerentes de redes sociais que buscam criar vídeos de marketing cativantes de forma eficiente. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e vibrante, incorporando música popular e livre de royalties e sobreposições de texto animado chamativas. Este vídeo demonstrará o poder do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para enriquecer vídeos promocionais com visuais dinâmicos, tornando a criação de conteúdo para plataformas sociais sem esforço.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Promocionais por IA

Transforme suas ideias em vídeos promocionais atraentes para qualquer plataforma, aproveitando ferramentas impulsionadas por IA e uma interface intuitiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece digitando seu roteiro, que a IA usará para gerar conteúdo de vídeo, ou selecione entre uma variedade de modelos pré-desenhados para iniciar seu projeto.
2
Step 2
Selecione Visuais e Ativos
Enriqueça seu vídeo com visuais adequados de nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque ou carregue seus próprios ativos de marca para combinar perfeitamente com sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Gere narrações com som natural para seu vídeo promocional usando nosso recurso avançado de geração de narrações, garantindo comunicação clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Personalize o formato e a proporção de aspecto para diferentes plataformas antes de exportar seu vídeo promocional de alta qualidade, pronto para compartilhamento imediato em todos os seus canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente com IA

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de IA poderosos e envolventes, construindo confiança e credibilidade para atrair novos clientes de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais?

O gerador de vídeos promocionais por IA do HeyGen simplifica todo o processo, permitindo que os usuários criem vídeos promocionais cativantes rapidamente. Com uma interface intuitiva e roteiros impulsionados por IA, você pode dar vida à sua visão criativa sem esforço.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para conteúdo promocional específico de marca?

O HeyGen oferece ferramentas robustas de personalização de marca, permitindo que você adicione o logotipo da sua marca, ajuste cores e integre seus próprios ativos de mídia. Isso garante que seus vídeos de marketing estejam perfeitamente alinhados com os objetivos de conscientização da sua marca.

O HeyGen pode ser usado para criar vários tipos de vídeos de marketing e redes sociais?

Absolutamente, o HeyGen serve como um versátil criador de vídeos promocionais por IA, perfeito para gerar anúncios de vídeo para redes sociais, vídeos de produtos, vídeos explicativos e muito mais. Adapte facilmente seu conteúdo para diferentes canais de redes sociais com redimensionamento de proporção de aspecto embutido.

O HeyGen suporta recursos avançados como narrações com voz humana e visuais de IA?

Sim, o HeyGen aprimora seus vídeos promocionais com narrações de alta qualidade e som humano e visuais de IA cativantes. Você também pode aproveitar avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para enriquecer ainda mais sua produção criativa.

