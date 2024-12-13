Gerador de Walkthrough de Produto com IA para Demos Interativas

Crie demos de produtos envolventes sem esforço com avatares e narrações de IA. Nossa ferramenta não requer codificação e suporta branding personalizado, tornando a adoção de produtos perfeita.

Imagine um vídeo de 45 segundos, animado e informativo, projetado para gerentes de produto e profissionais de marketing, destacando o poder de um gerador de walkthrough de produto com IA. Este vídeo deve apresentar visuais claros demonstrando como os usuários podem criar demos interativas envolventes sem necessidade de código, aprimoradas pela geração de narração para explicar funcionalidades-chave.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional e envolvente de 60 segundos direcionado a equipes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, destacando como demos interativas aumentam a adoção de produtos e se integram perfeitamente aos sistemas existentes. O estilo visual deve ser dinâmico, com texto na tela reforçando a mensagem, tudo impulsionado por conteúdo atraente gerado através de texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos, energético e fácil de entender, para pequenos empresários e empreendedores, ilustrando a simplicidade de usar uma Extensão do Chrome para gravar e construir demos interativas com IA. Esta peça inspiradora deve utilizar cores vibrantes e cortes rápidos, aproveitando modelos e cenas pré-desenhados para criação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 50 segundos, polido e sofisticado, voltado para clientes corporativos e especialistas em branding, demonstrando como personalizar e customizar demos de produtos com branding personalizado. O vídeo deve empregar transições suaves e apresentar avatares profissionais de IA para transmitir expertise e mostrar as capacidades refinadas de edição do gerador.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Walkthrough de Produto com IA

Aprenda a criar demos interativas sem esforço com geradores de walkthrough de produto com IA usando o HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Base
Comece redigindo o roteiro para seu walkthrough usando o recurso de texto-para-vídeo. Isso garante que sua demo tenha uma base sólida para narrações de IA.
2
Step 2
Selecione Elementos Interativos
Escolha entre modelos e cenas que complementam seu produto. Elementos interativos guiam os usuários de forma fluida, destacando recursos essenciais.
3
Step 3
Adicione Caminhos Ramificados
Incorpore caminhos ramificados para oferecer experiências personalizadas. Este recurso impulsionado por IA permite que os usuários explorem múltiplos aspectos do produto em uma única demo.
4
Step 4
Aplique Branding Personalizado
Aprimore sua demo com controles de branding, como logotipos e cores, para alinhar com a identidade da sua marca e elevar o reconhecimento do usuário.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Marketing de Produtos Dinâmicos

.

Transforme walkthroughs de produtos em vídeos de marketing cativantes, gerando rapidamente anúncios de alto desempenho para mostrar recursos e atrair novos usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de walkthroughs de produtos com IA?

O HeyGen simplifica a criação de walkthroughs de produtos com IA ao utilizar narrações de IA e uma interface que não requer codificação. Você pode facilmente gravar sua tela, personalizar suas demos interativas com branding personalizado e criar conteúdo envolvente rapidamente.

O HeyGen pode melhorar demos de produtos interativas com personalização?

Sim, o HeyGen permite que você melhore significativamente suas demos de produtos interativas com personalização. Você pode incorporar branding personalizado, adicionar narrações de IA e até integrar caminhos ramificados para criar uma experiência verdadeiramente personalizada para seu público.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para construir demos interativas?

O HeyGen oferece ferramentas robustas para construir demos interativas, incluindo uma Extensão do Chrome e um aplicativo para Desktop para gravar facilmente seu produto. Você pode então editar e personalizar suas demos com narrações de IA e controles de branding para garantir a adoção do produto.

Como as demos interativas do HeyGen podem aumentar a adoção de produtos?

As demos interativas do HeyGen proporcionam experiências claras, envolventes e personalizadas que aumentam significativamente a adoção de produtos. Ao permitir que os usuários explorem recursos no seu próprio ritmo com demos interativas impulsionadas por IA, o HeyGen garante melhor compreensão e engajamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo