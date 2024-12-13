Gerador de Vídeo de Atualização de Produto AI: Crie Atualizações Envolventes

Transforme suas atualizações de produto de roteiro em vídeos impressionantes em minutos, aproveitando as capacidades inteligentes de texto para vídeo.

Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a Gerentes de Produto e Desenvolvedores, mostrando como eles podem gerar facilmente um "vídeo de atualização de produto AI" usando o HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com texto claro na tela destacando os principais recursos, acompanhado por uma narração informativa e confiante. Foque em demonstrar a simplicidade de transformar um "roteiro" detalhado em um vídeo polido usando os recursos de "texto para vídeo a partir de roteiro" e "geração de narração" do HeyGen para disseminar rapidamente atualizações técnicas.

Prompt de Exemplo 1
Produza um "vídeo de demonstração de produto" dinâmico de 90 segundos voltado para equipes de Marketing e profissionais de Vendas, ilustrando um novo recurso de software empolgante. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com música de fundo animada e uma narração energética. Utilize os "avatares AI" e "modelos e cenas" do HeyGen para criar demonstrações visualmente atraentes e centradas no humano, garantindo que a mensagem seja clara e concisa, reforçada por "legendas" geradas automaticamente para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um "vídeo explicativo de produto" de 2 minutos projetado para departamentos de Desenvolvimento de Negócios Internacionais e Treinamento, detalhando um processo técnico complexo. O estilo visual e de áudio deve ser instrucional e calmo, com narração profissional e sobreposições gráficas claras. Aproveite a "geração de narração" do HeyGen para explicações precisas e "legendas" para facilitar a compreensão multilíngue, tornando informações complexas acessíveis a um público diversificado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo rápido de 45 segundos para Gerentes de Mídias Sociais e Criadores de Conteúdo, anunciando uma pequena melhoria de produto adequada para "vídeos de redes sociais". O estilo visual precisa ser vibrante e em tendência, com música de fundo contemporânea e uma narração animada. Enfatize a criação e implantação rápidas utilizando o "suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para visuais e "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para várias plataformas, mostrando como as capacidades de "vídeo AI generativo" simplificam a produção de conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeo de Atualização de Produto AI

Transforme suas atualizações de produto em conteúdo de vídeo envolvente, simplificando a comunicação e melhorando a compreensão do seu público.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro de Atualização
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de atualização de produto. Nossa plataforma utiliza "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente suas palavras em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de "avatares AI" e modelos de vídeo prontos que combinam perfeitamente com o estilo da sua marca e o tom da sua atualização.
3
Step 3
Refine com Voz e Texto
Adicione um toque profissional com "Geração de narração" realista e garanta acessibilidade gerando automaticamente legendas precisas para seu vídeo de atualização de produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de atualização de produto esteja polido, facilmente "Exporte" em vários formatos de proporção otimizados para diferentes plataformas, pronto para compartilhar com seu público.

Casos de Uso

Aprimore o Treinamento de Recursos de Produto

Desenvolva vídeos de treinamento envolventes com AI para novos recursos de produto, melhorando a compreensão e retenção do usuário.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen cria vídeos de produto AI a partir de um roteiro?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de `texto para vídeo` para transformar seu `roteiro` escrito em um `vídeo de produto AI` profissional. Você pode selecionar entre vários `Avatares AI` e personalizar a entrega com `narrações` realistas e `legendas`, tornando-o um eficiente `criador de vídeos de produto`.

O HeyGen pode personalizar vídeos de demonstração de produto com elementos específicos de marca?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de `branding` permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e mídia personalizada em seus `vídeos de demonstração de produto`. Isso garante que seu conteúdo de `vídeo AI generativo` esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.

O HeyGen suporta narrações e legendas em vários idiomas para alcance global?

Absolutamente. O HeyGen possui suporte robusto a `multi-idiomas`, permitindo que você gere `narrações` e `legendas` em diversos idiomas. Essa capacidade garante que seu `vídeo explicativo de produto` possa se comunicar efetivamente com um público diversificado e global.

Quais são as capacidades técnicas que fazem do HeyGen um software avançado de edição de vídeo AI?

As capacidades técnicas do HeyGen incluem `Avatares AI` sofisticados, conversão precisa de `texto para vídeo` e geração automatizada de `narrações` e `legendas`. Ele funciona como um poderoso software de edição de vídeo AI, simplificando a criação de `vídeos de redes sociais` de alta qualidade e conteúdo de `vídeo de atualização de produto` a partir de um simples `roteiro`.

