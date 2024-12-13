Lance Mais Rápido: Gerador de Vídeo de Lançamento de Produto com IA

Transforme roteiros em vídeos de lançamento de produto cativantes com nosso gerador de texto para vídeo, permitindo uma escalabilidade econômica.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de produto profissional de 60 segundos para gerentes de produto experientes em tecnologia e tomadores de decisão empresariais, detalhando as capacidades avançadas de um novo produto de IA. Empregue um estilo visual limpo e sofisticado com gráficos nítidos e texto claro na tela, complementado por uma geração de narração autoritária que guia o público pela proposta de valor do produto. Utilize os modelos e cenas abrangentes da HeyGen para estabelecer uma imagem de marca polida e consistente ao longo da apresentação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional inspirador de 45 segundos projetado para agências criativas e produtores de vídeo independentes, demonstrando a rapidez e flexibilidade de criar materiais de marketing de alta qualidade. A estética visual deve ser vibrante e ilustrativa, incorporando visuais ricos da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, acompanhados por uma trilha sonora calma e motivadora e legendas precisas para acessibilidade. Isso destacará como um gerador de vídeo de IA pode aumentar seu fluxo de trabalho criativo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de lançamento dinâmico de 15 segundos direcionado a startups e profissionais de marketing com orçamento limitado, enfatizando a criação rápida de conteúdo e economias significativas. O estilo visual e de áudio deve ser rápido e impactante, com cortes rápidos, sobreposições de texto em negrito e uma faixa de música pop energética, projetada para chamar a atenção imediatamente nas redes sociais. Aproveite as capacidades do AI Shorts Maker da HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para garantir a entrega ideal em diversas plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Lançamento de Produto com IA

Transforme seus anúncios de produto em histórias visuais envolventes sem esforço. Nosso gerador de vídeo de lançamento de produto com IA simplifica a criação do roteiro ao compartilhamento, ajudando você a cativar o público e escalar suas campanhas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando o roteiro do seu vídeo de lançamento de produto. Nosso poderoso gerador de texto para vídeo converte instantaneamente seu conteúdo escrito em fala natural, formando o núcleo do seu novo vídeo de produto.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo de lançamento de produto com um avatar de IA realista. Escolha entre uma seleção diversificada de apresentadores digitais para transmitir sua mensagem profissionalmente e representar sua marca.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Integre a identidade da sua marca de forma harmoniosa. Utilize controles de branding para adicionar seu logotipo, cores personalizadas e elementos visuais únicos, garantindo que seu vídeo de produto de IA esteja perfeitamente alinhado com a estética da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo gerado por IA e prepare-o para o lançamento. Exporte facilmente em várias proporções de aspecto, otimizadas para diferentes plataformas, para maximizar o alcance e o impacto da sua campanha de lançamento de produto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Lançamento Visionários

Crie vídeos inspiradores e visionários para anunciar seu produto, conectar-se com seu público e gerar entusiasmo para o lançamento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minhas campanhas de lançamento de produto com vídeos de produto de IA?

A HeyGen capacita você a criar rapidamente vídeos de produto de IA atraentes para suas campanhas de lançamento de produto. Nosso gerador de vídeo de IA simplifica o processo, permitindo que você produza ativos criativos de alta qualidade sem um tempo de produção extenso.

A HeyGen oferece modelos para gerar vários tipos de vídeos de produto?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis para acelerar sua criação de conteúdo. Utilize nosso gerador de vídeo de IA intuitivo para produzir rapidamente diversos vídeos de produto para campanhas de marketing ou redes sociais.

Quais recursos exclusivos a HeyGen oferece para criar vídeos de produto de IA envolventes?

A HeyGen se destaca com seus avatares de IA realistas e capacidades de gerador de texto para vídeo, permitindo que você crie vídeos de produto de IA personalizados e dinâmicos. Adicione facilmente a voz e os visuais da sua marca para criar ativos criativos verdadeiramente únicos.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de produto de formato curto para redes sociais?

Absolutamente, a HeyGen é um excelente AI Shorts Maker, permitindo que você gere facilmente vídeos de produto de IA concisos e impactantes, perfeitos para plataformas de redes sociais. Nossa plataforma suporta várias proporções de aspecto, tornando-a ideal para criar conteúdo de criador de anúncios de vídeo de IA.

