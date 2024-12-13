Vídeos de produtos sem esforço com criador de vídeo de introdução de produto por IA

Crie vídeos de demonstração de produto profissionais com avatares de IA realistas, chamando a atenção e aumentando o engajamento sem produções caras.

317/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de demonstração de produto envolvente de 45 segundos direcionado a potenciais clientes empresariais, empregando gráficos ilustrativos e limpos e um avatar profissional de IA para explicar funcionalidades complexas, aprimorado por legendas precisas geradas dentro do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de produto atraente de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, usando imagens de arquivo acolhedoras e convidativas e uma narração amigável do Gerador de Vídeo de Produto por IA para destacar os principais benefícios e simplificar a adoção, aproveitando o amplo suporte de mídia/estoque do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo estilo UGC de 15 segundos para profissionais de marketing de mídia social, apresentando visuais autênticos e voltados para dispositivos móveis e cortes rápidos de um modelo de vídeo existente do HeyGen, com uma breve aparição de um avatar de IA para capturar a atenção para uma nova oferta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Introdução de Produto por IA

Crie vídeos de introdução de produto profissionais em minutos. Transforme texto em visuais envolventes com ferramentas alimentadas por IA, projetadas para clareza e impacto.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece criando a história do seu produto. Utilize o gerador de texto para vídeo do HeyGen para transformar suas palavras em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo ou dê vida ao seu roteiro com avatares de IA realistas.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Aprimore seu conteúdo com geração de narração integrada e legendas automáticas para garantir que sua mensagem seja clara e acessível a todos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de produto de alta qualidade em vários formatos, pronto para cativar seu público em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Produtos

.

Desenvolva vídeos de IA atraentes com depoimentos de clientes e histórias de sucesso para construir confiança e demonstrar o valor do produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de produtos envolventes com IA?

O HeyGen é um avançado Gerador de Vídeo de Produto por IA que capacita você a produzir vídeos de demonstração de produto de alta qualidade usando avatares de IA realistas. Basta fornecer seu roteiro, e o gerador de texto para vídeo do HeyGen dará vida ao seu produto com narrações e visuais profissionais.

O que torna o HeyGen o melhor criador de vídeo de introdução de produto por IA?

O HeyGen se destaca como um líder em criadores de vídeo de introdução de produto por IA ao simplificar todo o processo de criação. Ele utiliza IA para escrever roteiros, gerar narrações naturais e aplicar modelos de vídeo, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção para vídeos de produto impactantes.

Posso personalizar meus vídeos de produto criados com o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de produto, incluindo controles de branding para logotipos e cores. Você pode selecionar entre uma ampla gama de modelos de vídeo e incorporar sua própria mídia para garantir que a identidade da sua marca brilhe em cada produção.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos explicativos de produto para diversas plataformas?

O HeyGen garante que seu vídeo explicativo de produto alcance um público amplo, fornecendo legendas automáticas e redimensionamento flexível de proporção de aspecto. Isso permite que você adapte facilmente seu conteúdo para vários canais de mídia social e plataformas digitais, tornando seus vídeos de produto acessíveis em todos os lugares.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo