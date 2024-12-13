Gerador de Vídeo de Introdução de Produto AI: Lançamento de Produtos Mais Rápido

Transforme seus roteiros em introduções de produtos atraentes usando geração avançada de narração.

530/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de demonstração de produto cativante de 60 segundos direcionado a adotantes iniciais com conhecimento em tecnologia, apresentando um novo recurso de software inovador. Este vídeo deve adotar uma estética visual elegante e futurista com animações dinâmicas, apresentando um avatar AI profissional como o apresentador que explica claramente conceitos complexos. A narrativa deve enfatizar a natureza de ponta do vídeo gerado por AI, utilizando os avatares AI do HeyGen para entregar uma apresentação polida e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de produto impactante de 30 segundos para empreendedores de e-commerce que buscam aumentar as vendas comunicando claramente os benefícios do produto. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e visualmente envolvente, incorporando cores vibrantes, música de fundo cativante e uma narração concisa e energética gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen. Enfatize a narrativa envolvente para transmitir rapidamente o valor do produto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo dinâmico de 50 segundos para profissionais de marketing globais que buscam expandir a criação de vídeos em diversos mercados linguísticos. O estilo visual deve ser inclusivo e energético, apresentando texto na tela em vários idiomas e mídia de estoque diversificada para representar um público global. Mostre a capacidade do HeyGen de adicionar automaticamente legendas, tornando o conteúdo acessível e fácil de entender para diversos públicos ao redor do mundo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funcionam os geradores de vídeo de introdução de produto AI

Crie vídeos de introdução de produtos envolventes com ferramentas alimentadas por AI, transformando seu texto em conteúdo visual dinâmico de forma fácil e eficiente.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de introdução de produto. Aproveite os roteiros alimentados por AI para refinar sua mensagem e garantir clareza para seu público.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Escolha entre uma variedade de avatares AI para apresentar seu produto. Personalize sua aparência e selecione uma narração que complemente perfeitamente sua marca e mensagem.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Eleve seu vídeo com gráficos ricos da biblioteca de mídia, filmagens de estoque ou seus próprios uploads. Incorpore elementos de marca como logotipos e cores para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo adicionando legendas em vários idiomas para maior acessibilidade. Revise sua criação e, em seguida, exporte no formato desejado, pronto para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Onboarding e Treinamento de Produtos

.

Melhore a compreensão e adoção do usuário criando vídeos de treinamento e onboarding envolventes alimentados por AI para recursos de produtos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de produtos com AI?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de produtos cativantes e vídeos de demonstração de produtos usando AI avançada. Você pode aproveitar avatares AI, gráficos ricos e modelos de vídeo personalizáveis para contar histórias envolventes sobre os recursos e benefícios do seu produto, engajando seu público de forma eficaz.

O HeyGen oferece vários avatares AI para criação de vídeos?

Sim, o HeyGen fornece uma seleção diversificada de avatares AI realistas que podem transmitir sua mensagem com narrações naturais. Basta inserir seu texto, e o gerador de texto para vídeo do HeyGen produzirá vídeos de alta qualidade, dando vida aos seus roteiros.

Posso personalizar os elementos visuais nos meus vídeos do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma ampla gama de modelos de vídeo e gráficos ricos. Você pode facilmente adaptar elementos da marca, incorporar mídia de estoque e ajustar cenas para alinhar perfeitamente com a estética da sua marca, garantindo um produto final polido.

O que torna o HeyGen um gerador de texto para vídeo eficiente?

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos, atuando como um poderoso gerador de texto para vídeo com um fluxo de trabalho contínuo. Isso permite que você transforme rapidamente roteiros em vídeos profissionais com legendas automáticas, permitindo que você escale a criação de vídeos de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo