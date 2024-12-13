Criador de Vídeo Explicativo de Produto AI: Crie Demos Envolventes

Transforme seus roteiros de produto em vídeos explicativos envolventes em minutos com nosso recurso intuitivo de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

462/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "Criador de Vídeo de Demonstração de Produto" de 60 segundos destacando a facilidade de criar demonstrações profissionais para startups de tecnologia e empresas de e-commerce. Este vídeo deve apresentar uma estética visual limpa e minimalista com capturas de tela claras e gráficos dinâmicos, acompanhados por uma narração precisa. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar automaticamente a narração e inclua Legendas para acessibilidade, garantindo que cada recurso seja destacado de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo e agências, enfatizando a rapidez e versatilidade da HeyGen como uma "plataforma de criação de vídeo AI". O estilo visual deve ser moderno e energético, demonstrando mudanças rápidas de cena e conteúdo diversificado retirado da Biblioteca de Mídia/suporte de estoque. Uma voz autoritária narrará, guiando os espectadores através da variedade de Modelos & cenas disponíveis que simplificam a produção de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma demonstração de "criador de vídeo explicativo de produto AI" de 90 segundos adaptada para equipes de marketing globais, destacando a capacidade da plataforma de localizar conteúdo sem esforço. O estilo visual deve ser profissional e internacionalmente inclusivo, apresentando um elenco diversificado de avatares da HeyGen AI falando diferentes idiomas, gerados por meio de Geração de Voz avançada. O vídeo também mostrará sutilmente o redimensionamento de Proporção & exportações, garantindo adaptabilidade em várias plataformas internacionais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo Explicativo de Produto AI

Crie vídeos explicativos de produto profissionais e envolventes sem esforço com AI, transformando suas ideias em visuais impressionantes em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Explicativo
Comece escrevendo seu roteiro explicativo de produto ou utilize AI para gerar um, fornecendo a narrativa central para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Escolha entre uma coleção diversificada de avatares AI realistas para apresentar de forma eficaz os recursos e benefícios do seu produto.
3
Step 3
Adicione Visuais e Fundos
Enriqueça sua mensagem incorporando vídeos ou imagens de estoque profissionais, ou faça upload dos seus próprios, para criar um vídeo explicativo dinâmico.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Baixe seu vídeo explicativo de produto polido em vários formatos e proporções, pronto para todas as suas plataformas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Produtos

.

Destaque o valor do produto e construa confiança transformando depoimentos de clientes em histórias de vídeo envolventes impulsionadas por AI.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos explicativos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos envolventes e vídeos de demonstração de produtos aproveitando a AI. Nossa plataforma atua como um software avançado de vídeo explicativo animado, oferecendo modelos personalizáveis e avatares AI para dar vida ao seu conteúdo.

O que torna a HeyGen uma plataforma intuitiva de criação de vídeo AI?

A HeyGen foi projetada para ser uma plataforma intuitiva de criação de vídeo AI, permitindo que os usuários produzam conteúdo de alta qualidade sem esforço. Com sua funcionalidade de arrastar e soltar e modelos prontos para uso, você pode facilmente criar vídeos de marketing atraentes.

Posso criar personagens animados realistas com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos dinâmicos com avatares AI realistas, servindo como seus apresentadores virtuais. Você pode combinar esses avatares com narrações AI em mais de 140 idiomas, tornando seus vídeos explicativos animados mais envolventes e acessíveis.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de marketing?

A HeyGen funciona como um criador de vídeos de marketing abrangente, capacitando empresas a produzir conteúdo diversificado, desde vídeos explicativos de produtos AI até anúncios em redes sociais. Nossa plataforma inclui recursos como legendas automáticas, controles de marca e acesso a uma vasta biblioteca de vídeos de estoque para aprimorar suas criações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo