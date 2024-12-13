Gerador de Vídeos Explicativos de Produto de IA

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, destacando o poder dos vídeos explicativos de IA para gerar conteúdo envolvente com visuais dinâmicos e diversos avatares de IA, enfatizando a capacidade de produzir rapidamente campanhas de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de produto claro e conciso de 60 segundos voltado para empreendedores de e-commerce, adotando um estilo visual e de áudio instrucional com legendas proeminentes para destacar os principais recursos e benefícios, garantindo máxima acessibilidade e compreensão para um público global.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um spot acelerado de 30 segundos para startups de tecnologia, projetado para lançar novas inovações rapidamente, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente conteúdo escrito em vídeos explicativos de produto impactantes com uma estética inovadora e moderna.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos Explicativos de Produto de IA

Crie vídeos explicativos de produto envolventes sem esforço com ferramentas alimentadas por IA, do roteiro à produção final, aprimorando seus esforços de marketing.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece gerando seu roteiro de vídeo com IA ou cole o seu próprio. Este conteúdo forma a base para seu vídeo explicativo de produto, aproveitando roteiros gerados automaticamente.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Talento
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu produto. Enriqueça suas cenas com modelos e mídia relevante para dar vida ao seu explicativo.
3
Step 3
Personalize e Refine
Adicione narrações dinâmicas de IA, gere legendas precisas e aplique controles de branding como logotipos e cores para uma personalização fácil que corresponda à identidade do seu produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo explicativo de produto polido em formato MP4. Seu vídeo finalizado está pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Produtos

Crie vídeos de IA envolventes que destacam o sucesso do cliente, explicando efetivamente o valor e impacto real do seu produto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos explicativos de produto de IA?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos de produto de IA de alta qualidade transformando seu roteiro em visuais dinâmicos com avatares de IA realistas e narração de IA. Sua interface intuitiva serve como um eficiente criador de vídeos explicativos para profissionais de marketing e empresas.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para meu vídeo explicativo animado com o HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização criativa para seu vídeo explicativo animado, com uma vasta seleção de avatares de IA e funcionalidade de arrastar e soltar. Você pode personalizar facilmente cenas, integrar branding e utilizar uma rica biblioteca de mídia para alcançar a estética desejada.

O HeyGen pode criar vídeos explicativos de produto com suporte multilíngue?

Sim, o HeyGen permite gerar vídeos explicativos de produto com narração de IA em mais de 140 idiomas, incluindo automaticamente legendas sincronizadas para alcance global. Uma vez concluído, você pode exportar facilmente seu vídeo profissional como um arquivo MP4.

Que tipos de vídeos explicativos de IA posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de vídeos explicativos de IA, desde apresentações animadas de produtos até apresentações de marketing detalhadas, tudo impulsionado pelo seu roteiro e escolha de avatares de IA. Esta versátil plataforma de vídeo de IA atende a diversas necessidades de comunicação empresarial.

