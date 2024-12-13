Produza um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando o processo passo a passo de usar um gerador de vídeo de processo com IA para automatizar a criação de conteúdo. Este vídeo, direcionado a profissionais técnicos, deve apresentar um estilo visual limpo e profissional com uma narração clara e instrutiva, destacando como a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" dentro do Editor de Estúdio da HeyGen simplifica fluxos de trabalho complexos.

Gerar Vídeo