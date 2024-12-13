ferramenta de vídeo com apresentador AI: Crie Vídeos Envolventes Rapidamente

Transforme seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando a poderosa função de Texto para vídeo a partir de roteiro, economizando tempo e recursos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para educadores e criadores de cursos online, adotando um estilo visual envolvente e ilustrativo, acompanhado por uma narração clara e calma, para mostrar o poder dos "Avatares AI" do HeyGen na geração de vídeos de treinamento de alta qualidade e no estabelecimento de uma forte presença de gerador de vídeo AI.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing de mídias sociais, utilizando um estilo visual rápido e marcante e áudio energético com música animada, destacando como os "Modelos e cenas" do HeyGen aceleram a produção de vídeos explicativos de produtos impactantes, tornando a criação de vídeo AI acessível e rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de comunicação corporativa de 90 segundos para departamentos de RH, apresentando um estilo visual profissional, elegante e informativo, acompanhado por uma narração tranquilizadora e clara, ilustrando a eficiência da "Geração de narração" do HeyGen para criar vídeos de integração consistentes que incluem narrações diversas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Ferramenta de Vídeo com Apresentador AI

Crie vídeos envolventes com avatares AI e vozes realistas, transformando seu texto em apresentações profissionais com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro. Nosso gerador de vídeo AI converterá suas palavras em uma apresentação dinâmica de forma fluida.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Enriqueça sua mensagem selecionando entre uma variedade de avatares AI realistas que entregarão seu conteúdo com expressões naturais.
3
Step 3
Gere Narrações
Gere narrações profissionais a partir do seu roteiro em mais de 140 idiomas, adicionando um elemento auditivo dinâmico e envolvente à sua apresentação.
4
Step 4
Exporte e Integre
Exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos, pronto para integração perfeita em LMS para distribuição eficiente do seu conteúdo de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale Conteúdo Educacional Globalmente

Desenvolva e implemente cursos e materiais educacionais envolventes de forma eficiente, alcançando um público global com geração de vídeo AI em vários idiomas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos AI?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos AI transformando seus roteiros de texto em vídeos envolventes com apresentadores AI realistas. Essa capacidade de texto para vídeo torna a geração de conteúdo rápida e eficiente, simplificando seu fluxo de trabalho.

Posso personalizar avatares AI para o conteúdo de marketing da minha marca?

Com certeza, o HeyGen permite que você escolha entre uma ampla gama de avatares AI, que podem ser ainda mais personalizados para alinhar-se perfeitamente com a imagem e a mensagem da sua marca para diversas necessidades de conteúdo de marketing. Isso garante que seus vídeos sejam únicos e alinhados à marca.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece recursos criativos avançados, incluindo narrações profissionais e suporte para mais de 140 idiomas, permitindo que você produza conteúdo de vídeo versátil e com ressonância global. Você também pode utilizar modelos pré-fabricados para uma produção de vídeo rápida e impactante.

Como o HeyGen pode ser usado para produzir vídeos explicativos de produtos ou de integração?

O HeyGen é um gerador de vídeo AI ideal para criar vídeos explicativos de produtos atraentes e vídeos de integração eficazes rapidamente. Sua interface amigável e capacidades robustas permitem que você entregue explicações visuais claras e envolventes sem edição de vídeo complexa.

