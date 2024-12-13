Crie Vídeos Envolventes com Nosso Criador de Vídeos com Apresentador de IA

Crie vídeos de marketing atraentes e conteúdo de treinamento com avatares de IA realistas que dão vida ao seu roteiro.

Imagine um vídeo promocional de 30 segundos, animado e voltado para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, mostrando como eles podem produzir conteúdo envolvente de forma fácil. Visualmente, deve ser limpo e profissional, com uma narração amigável e entusiástica, destacando o poder do HeyGen como um "criador de vídeos com apresentador de IA" e demonstrando especificamente a facilidade de integrar diversos "avatares de IA" para representar sua marca.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 45 segundos voltado para influenciadores de mídia social e educadores online. Este vídeo deve adotar um tom claro e educacional com uma estética moderna e limpa, ilustrando como rapidamente um "gerador de vídeo de IA" pode transformar ideias brutas em "apresentações de vídeo impulsionadas por IA" simplesmente aproveitando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para produzir conteúdo polido a partir de seus materiais escritos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de comunicação corporativa elegante de 60 segundos para comunicadores corporativos e gerentes de marca que valorizam a consistência da mensagem. O estilo visual deve ser polido e sofisticado, enfatizando a consistência da marca com uma voz clara e autoritária. Este prompt foca em demonstrar o inovador "gerador de avatar de IA" do HeyGen e como suas robustas capacidades de "geração de narração" permitem a criação de "Vídeos de Marca" altamente personalizados que ressoam poderosamente com o público.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo inspirador e acelerado de 30 segundos com música de fundo energética, projetado para profissionais ocupados e empreendedores aspirantes. Este vídeo deve demonstrar rapidamente como iniciar um projeto usando vários "Modelos de Vídeo" e, em seguida, refinar rapidamente o conteúdo com a ajuda de um "Gerador de Roteiro de IA", mostrando a extensa biblioteca de "Modelos e cenas" do HeyGen como um atalho para a produção de vídeos profissionais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos com Apresentador de IA

Transforme suas ideias em apresentações de vídeo profissionais e envolventes com IA, economizando tempo e recursos.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece inserindo seu roteiro ou texto. Nossa plataforma aproveita as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, permitindo que você rapidamente estabeleça a base para sua apresentação.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. Personalize a aparência e a voz deles para combinar perfeitamente com sua mensagem e público.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Refine sua apresentação com fundos personalizados, música e mídia de nossa biblioteca. Aplique o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de marca poderosos (logotipo, cores) para garantir uma aparência alinhada à marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o recurso de redimensionamento de proporção e exportação para otimizá-lo para várias plataformas. Gere seu vídeo de alta qualidade e compartilhe-o com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento em Treinamentos

Melhore os programas de treinamento com apresentadores de IA para melhorar significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento em diversos tópicos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo de geração de vídeos criativos?

O HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo de vídeo envolvente de forma fácil, aproveitando seu avançado gerador de vídeo de IA. Você pode transformar texto em apresentações de vídeo dinâmicas impulsionadas por IA, com avatares de IA realistas e diversos modelos de vídeo, simplificando significativamente seu processo de geração de vídeos criativos.

Posso produzir vídeos de marca usando o criador de vídeos com apresentador de IA do HeyGen?

Absolutamente, o criador de vídeos com apresentador de IA do HeyGen permite que você produza facilmente vídeos de marca de alta qualidade. Você pode incorporar o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos de marca para manter uma mensagem consistente em todas as suas comunicações de vídeo.

Quais tipos de Avatares de IA o HeyGen oferece para apresentações de vídeo impulsionadas por IA?

O HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares de IA realistas que podem ser personalizados para suas apresentações de vídeo impulsionadas por IA. De aparências diversas a vários estilos de fala, esses avatares de IA dão vida aos seus roteiros com expressões e movimentos naturais.

O HeyGen suporta a transformação de texto em vídeo para diversas necessidades de conteúdo?

Sim, o HeyGen é excelente em transformar texto em vídeo, tornando simples converter seus roteiros em conteúdo de vídeo profissional. Seja para vídeos de marketing atraentes ou vídeos de treinamento informativos, a plataforma do HeyGen e o Gerador de Roteiro de IA podem rapidamente criar narrativas envolventes.

