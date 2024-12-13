Gerador de Vídeos com Apresentador de IA: Crie Vídeos Impressionantes

Crie conteúdo de marketing atraente e vídeos de treinamento com avatares de IA realistas, economizando tempo e recursos.

Gere um vídeo instrucional conciso de 90 segundos direcionado a desenvolvedores e gerentes de produto técnico, demonstrando uma nova integração de API. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela ao lado de um avatar de IA (usando a capacidade de avatares de IA do HeyGen) explicando claramente etapas complexas com uma narração de áudio confiante e sincronizada, evitando qualquer jargão onde termos mais simples bastem para manter a clareza.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento de conformidade envolvente de 2 minutos para novos funcionários, focando nas atualizações de políticas da empresa. Este vídeo deve utilizar os diversos Modelos e cenas do HeyGen para apresentar informações de forma clara e envolvente, combinando texto profissional na tela com uma narração de IA calorosa e encorajadora. A estética visual deve ser limpa e corporativa, garantindo que os principais pontos de conformidade sejam destacados de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de produto sofisticado de 1 minuto voltado para usuários de software empresarial e tomadores de decisão de TI, apresentando um novo recurso de um gerador de vídeo com apresentador de IA. A abordagem visual deve ser moderna e polida, integrando demonstrações de software ao vivo com sobreposições gráficas. Uma narração de IA articulada, gerada diretamente de um roteiro detalhado usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, guiará os espectadores pelos benefícios e funcionalidades do recurso.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicação interna animado e informativo de 45 segundos para todos os funcionários, anunciando um lançamento tecnológico iminente e demonstrando como um gerador de vídeo de IA pode simplificar a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser dinâmico, incorporando gráficos em movimento e sobreposições de texto claras, acompanhados por uma voz de IA positiva e encorajadora gerada usando o recurso de Geração de Narração do HeyGen. Este vídeo visa informar rapidamente e gerar entusiasmo em torno das novas ferramentas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos com Apresentador de IA

Transforme sem esforço seu texto em conteúdo de vídeo envolvente com apresentadores de IA, cenas dinâmicas e narrações profissionais para cativar seu público.

1
Step 1
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de **avatares de IA** para representar sua mensagem. Basta inserir seu roteiro para começar, preparando seu conteúdo para a síntese.
2
Step 2
Adicione Visuais e Cenas
Enriqueça a narrativa do seu vídeo selecionando entre uma variedade de **modelos** e adicionando mídia relevante da biblioteca integrada ou de seus uploads.
3
Step 3
Gere Narração e Refine
Nossa plataforma gera automaticamente narrações de **IA** envolventes para seu roteiro, garantindo sincronização perfeita e dando vida à sua mensagem.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de IA
Finalize e **exporte** seu vídeo de IA de alta qualidade no formato e proporção de sua preferência, pronto para distribuição em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

.

Produza vídeos cativantes para mídias sociais de forma eficiente com apresentadores de IA para expandir sua presença online.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos de IA do HeyGen simplifica a criação de conteúdo?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e prompts de texto para transformar roteiros em vídeos profissionais sem esforço. Esta poderosa plataforma de geração de vídeos de IA simplifica significativamente o seu fluxo de trabalho de produção de vídeos e aumenta a eficiência.

O HeyGen consegue lidar com traduções de vídeos em vários idiomas e clonagem de voz para alcance global?

Sim, o HeyGen oferece capacidades técnicas robustas para traduções de vídeos em mais de 140 idiomas, completas com áudio sincronizado e clonagem de voz realista. Isso garante que seu conteúdo seja perfeitamente localizado para um público global e diversificado.

Quais ferramentas de edição avançadas o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de vídeo gerado por IA?

O HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas de edição dentro de sua interface amigável, permitindo que você ajuste finamente seu vídeo gerado por IA. Você pode facilmente modificar cenas, adicionar branding personalizado e aperfeiçoar cada detalhe para um produto final polido.

Os apresentadores de IA do HeyGen são adequados para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade?

Absolutamente. Os apresentadores de IA realistas do HeyGen são ideais para criar vídeos de treinamento envolventes, explicações de produtos e conteúdo de marketing. A plataforma oferece resultados de nível profissional, garantindo comunicação clara e impactante para todas as suas necessidades.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo