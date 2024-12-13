Gere um vídeo instrucional conciso de 90 segundos direcionado a desenvolvedores e gerentes de produto técnico, demonstrando uma nova integração de API. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela ao lado de um avatar de IA (usando a capacidade de avatares de IA do HeyGen) explicando claramente etapas complexas com uma narração de áudio confiante e sincronizada, evitando qualquer jargão onde termos mais simples bastem para manter a clareza.

Gerar Vídeo