Criador de Vídeos PPC com IA para Anúncios de Alta Conversão

Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo de alto impacto instantaneamente, reduzindo o custo de produção e aumentando as conversões com capacidades de texto para vídeo sem esforço.

Imagine um vídeo animado de 30 segundos para pequenos empresários, demonstrando como um criador de vídeos PPC com IA simplifica a produção de anúncios. Visualmente, deve ser dinâmico com cortes rápidos entre diversos estilos de anúncios, complementado por uma narração energética e amigável. O foco é transformar texto em vídeo facilmente a partir de um roteiro, gerando múltiplas variantes de vídeo sem esforço, e aproveitar a geração de narração para criar anúncios de vídeo com IA envolventes que impulsionam o engajamento.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo visualmente polido de 45 segundos direcionado a marcas de e-commerce, ilustrando o poder da IA para produzir vídeos de produtos impressionantes. O vídeo deve apresentar uma estética moderna, usando suporte de biblioteca de mídia/estoque de alta qualidade para mostrar detalhes do produto, narrado por um avatar de IA envolvente. Ele enfatizará como avatares de IA dão vida aos produtos, com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações perfeitas para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo social de 15 segundos, projetado para criadores de conteúdo e gerentes de redes sociais, mostrando a rápida criação de vídeos UGC com IA. O estilo visual deve ser autêntico e animado, imitando tendências populares com legendas dinâmicas na tela e música de fundo animada, utilizando diversos modelos e cenas para produzir vídeos curtos e envolventes para redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para profissionais de marketing de desempenho e agências de publicidade, detalhando a eficiência de um gerador de vídeos com IA para criar criativos de anúncios diversos. A apresentação visual deve ser limpa e orientada para o fluxo de trabalho, apoiada por uma narração confiante e autoritária, destacando como os usuários podem facilmente aproveitar modelos e cenas e gerar inúmeras variantes de vídeo a partir de um único texto para otimizar campanhas PPC.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos PPC com IA

Aproveite a IA para gerar anúncios de vídeo de alta conversão sem esforço, simplifique sua produção criativa e escale suas campanhas para obter melhores resultados.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece inserindo seu texto de anúncio ou gerando um roteiro com IA. Nosso criador de vídeos PPC com IA então utiliza a tecnologia de texto para vídeo para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, pronto para suas campanhas.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou produto. Escolha modelos atraentes para estabelecer o estilo visual de seus anúncios de vídeo com IA.
3
Step 3
Aprimore com Branding e Voz
Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding para garantir consistência. Refine ainda mais seu vídeo adicionando narrações geradas por IA e legendas automáticas.
4
Step 4
Otimize e Exporte Seu Vídeo
Ajuste as dimensões do seu vídeo usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas. Seus vídeos otimizados para redes sociais estão agora prontos para serem lançados e engajar seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios de Sucesso do Cliente Gerados por IA

Transforme depoimentos de clientes em vídeos UGC com IA envolventes, construindo confiança e gerando conversões mais altas para seus produtos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo com IA envolventes?

O poderoso gerador de vídeos com IA do HeyGen permite que os usuários produzam anúncios de vídeo com IA de alta qualidade sem esforço. Utilize capacidades de texto para vídeo e avatares de IA realistas para criar diversas variantes de vídeo, garantindo que seus criativos de anúncios sempre ressoem com seu público-alvo.

O HeyGen pode garantir a consistência da marca em todo o meu conteúdo de vídeo?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus criativos de vídeo. Aproveite nossos extensos modelos e cenas para manter uma aparência consistente para todos os seus visuais de produto e criativos sociais.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para gerar vídeos dinâmicos de UGC com IA?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos autênticos de UGC com IA, perfeitos para vídeos de redes sociais e campanhas de desempenho. Nossa plataforma inclui uma ampla gama de modelos de vídeo e recursos de edição com IA para ajudá-lo a reaproveitar conteúdo e criar criativos envolventes no estilo de conteúdo gerado por usuários rapidamente.

Quais recursos o HeyGen oferece para otimizar fluxos de trabalho de produção de vídeo?

O HeyGen simplifica seus fluxos de trabalho de produção de vídeo oferecendo conversão eficiente de texto para vídeo e geração automatizada de narração. Com recursos como legendas multilíngues e redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, você pode reduzir significativamente o custo de produção e acelerar a entrega de conteúdo.

