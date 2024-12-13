Criador de Vídeos PPC com IA para Anúncios de Alta Conversão
Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo de alto impacto instantaneamente, reduzindo o custo de produção e aumentando as conversões com capacidades de texto para vídeo sem esforço.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo visualmente polido de 45 segundos direcionado a marcas de e-commerce, ilustrando o poder da IA para produzir vídeos de produtos impressionantes. O vídeo deve apresentar uma estética moderna, usando suporte de biblioteca de mídia/estoque de alta qualidade para mostrar detalhes do produto, narrado por um avatar de IA envolvente. Ele enfatizará como avatares de IA dão vida aos produtos, com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações perfeitas para várias plataformas.
Desenvolva um vídeo social de 15 segundos, projetado para criadores de conteúdo e gerentes de redes sociais, mostrando a rápida criação de vídeos UGC com IA. O estilo visual deve ser autêntico e animado, imitando tendências populares com legendas dinâmicas na tela e música de fundo animada, utilizando diversos modelos e cenas para produzir vídeos curtos e envolventes para redes sociais.
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para profissionais de marketing de desempenho e agências de publicidade, detalhando a eficiência de um gerador de vídeos com IA para criar criativos de anúncios diversos. A apresentação visual deve ser limpa e orientada para o fluxo de trabalho, apoiada por uma narração confiante e autoritária, destacando como os usuários podem facilmente aproveitar modelos e cenas e gerar inúmeras variantes de vídeo a partir de um único texto para otimizar campanhas PPC.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Vídeo com IA de Alto Desempenho.
Gere rapidamente anúncios de vídeo com IA diversos e de alta conversão para elevar suas campanhas PPC e maximizar o retorno sobre o investimento em anúncios.
Gere Criativos de Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos e clipes de redes sociais cativantes otimizados para várias plataformas para aumentar o engajamento e o desempenho dos anúncios.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo com IA envolventes?
O poderoso gerador de vídeos com IA do HeyGen permite que os usuários produzam anúncios de vídeo com IA de alta qualidade sem esforço. Utilize capacidades de texto para vídeo e avatares de IA realistas para criar diversas variantes de vídeo, garantindo que seus criativos de anúncios sempre ressoem com seu público-alvo.
O HeyGen pode garantir a consistência da marca em todo o meu conteúdo de vídeo?
Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus criativos de vídeo. Aproveite nossos extensos modelos e cenas para manter uma aparência consistente para todos os seus visuais de produto e criativos sociais.
Quais ferramentas o HeyGen oferece para gerar vídeos dinâmicos de UGC com IA?
O HeyGen capacita você a produzir vídeos autênticos de UGC com IA, perfeitos para vídeos de redes sociais e campanhas de desempenho. Nossa plataforma inclui uma ampla gama de modelos de vídeo e recursos de edição com IA para ajudá-lo a reaproveitar conteúdo e criar criativos envolventes no estilo de conteúdo gerado por usuários rapidamente.
Quais recursos o HeyGen oferece para otimizar fluxos de trabalho de produção de vídeo?
O HeyGen simplifica seus fluxos de trabalho de produção de vídeo oferecendo conversão eficiente de texto para vídeo e geração automatizada de narração. Com recursos como legendas multilíngues e redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, você pode reduzir significativamente o custo de produção e acelerar a entrega de conteúdo.