Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial prático de 60 segundos voltado para pequenos empresários e criadores de conteúdo sobrecarregados pela produção de vídeos. Visualmente, deve apresentar uma demonstração limpa e passo a passo do processo de criação de vídeo dentro do HeyGen, com uma narração amigável e instrutiva guiando o espectador. Este vídeo ilustrará o poder de transformar um roteiro simples em um vídeo de treinamento polido usando o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen, simplificando a criação de conteúdo para um aprendizado impactante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a equipes de marketing e educadores que buscam produzir rapidamente conteúdo de vídeo profissional. A estética visual deve ser brilhante e ilustrativa, usando elementos animados e sobreposições de texto claras, acompanhados por uma narração entusiástica e encorajadora. Este breve vídeo mostrará como é fácil iniciar qualquer projeto usando os extensos Modelos e cenas do HeyGen, reduzindo drasticamente o tempo de produção enquanto mantém alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo polido de 50 segundos para departamentos de RH e desenvolvedores de e-learning que buscam expandir suas iniciativas de treinamento global. Visualmente, deve ser elegante e profissional, apresentando avatares diversos falando em diferentes idiomas, apoiados por uma narração tranquilizadora e autoritária. O vídeo enfatizará como a capacidade avançada de geração de narração da plataforma elimina barreiras linguísticas, tornando a produção de vídeo profissional acessível e eficiente para o desenvolvimento de funcionários em larga escala.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam as Plataformas de Vídeo de Treinamento com IA

Simplifique a criação de vídeos de treinamento envolventes para equipes de L&D com Avatares de IA inteligentes e ferramentas de produção intuitivas, transformando o desenvolvimento de funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Comece redigindo seu conteúdo de treinamento. Utilize o recurso de texto-para-vídeo para converter rapidamente seu material escrito em um formato pronto para vídeo, acelerando sua criação inicial de conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu material de treinamento. Integre capacidades de narração de IA para dar vida ao seu roteiro, garantindo conteúdo de vídeo claro e envolvente.
3
Step 3
Personalize com Marca e Mídia
Personalize seu vídeo de treinamento aplicando controles de marca, incluindo logotipos personalizados e cores da marca. Enriqueça seu conteúdo com elementos da biblioteca de mídia e modelos para manter uma aparência e sensação consistentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo de treinamento e exporte-o no formato de proporção desejado. Compartilhe facilmente seu conteúdo de vídeo de alta qualidade em várias plataformas, completo com legendas automáticas para maior acessibilidade e desenvolvimento de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos para Treinamento

Use vídeo com tecnologia de IA para simplificar e explicar conceitos complexos, tornando o desenvolvimento de funcionários mais eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar a produção de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

O HeyGen capacita as equipes de L&D a criar vídeos envolventes sem esforço, aproveitando Avatares de IA e narrações de IA, simplificando todo o processo de produção de vídeo. Isso permite a criação rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade sem filmagens ou edições complexas.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para criar conteúdo de vídeo envolvente?

O HeyGen oferece um conjunto de ferramentas criativas, incluindo modelos personalizáveis e recursos poderosos de criação de roteiros, permitindo que os usuários produzam vídeos profissionais e envolventes. Você pode facilmente transformar texto em conteúdo de vídeo dinâmico com Avatares de IA e narrações.

O HeyGen suporta vários idiomas para o desenvolvimento global de funcionários?

Sim, o HeyGen suporta mais de 140 idiomas, permitindo que as equipes de L&D criem vídeos de treinamento localizados e narrações para iniciativas diversificadas de desenvolvimento de funcionários em todo o mundo. Isso garante integrações personalizadas e mensagens consistentes globalmente.

O que torna o HeyGen uma plataforma de vídeo de treinamento eficiente com IA?

O HeyGen é uma plataforma de vídeo de treinamento eficiente com IA que utiliza Avatares de IA e modelos para simplificar a produção de vídeo do roteiro ao resultado final. Isso acelera significativamente a criação de conteúdo para vídeos de treinamento envolventes.

