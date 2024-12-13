Plataforma de Vídeo Educacional com IA para Aulas Envolventes

Gere facilmente vídeos eLearning envolventes a partir de seus roteiros usando a criação de texto para vídeo com IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos projetado para treinadores corporativos e profissionais de RH, demonstrando a rápida integração de funcionários. O estilo visual deve ser profissional e limpo, com uma narração direta e autoritária, enfatizando os modelos e cenas eficientes do HeyGen e a geração precisa de narração para vídeos de treinamento impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a instrutores de idiomas e criadores de cursos de e-learning internacionais, ilustrando o poder da educação multilíngue. Utilize visuais dinâmicos de mapa-múndi e uma narração sofisticada e adaptativa, mostrando como é fácil adicionar legendas e aproveitar avatares de IA para uma experiência de criação de vídeo de texto para vídeo verdadeiramente global.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 60 segundos voltado para pequenos empresários e especialistas que precisam criar conteúdo instrucional rapidamente. Este vídeo requer um design moderno e minimalista e uma voz amigável e acessível, destacando a conveniência da biblioteca de mídia integrada/suporte a estoque e a simplicidade de transformar um roteiro em um vídeo educacional de IA com texto para vídeo a partir de roteiro.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Plataforma de Vídeo Educacional com IA

Transforme seu currículo em vídeos educacionais envolventes e profissionais com nossa plataforma de IA intuitiva, projetada para criadores de todos os níveis.

1
Step 1
Cole Seu Conteúdo
Cole seu roteiro ou texto educacional na plataforma. Nossa criação de texto para vídeo com IA analisa instantaneamente, estabelecendo a base para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA, incluindo avatares de professores profissionais, para representar seu conteúdo, garantindo uma apresentação consistente e envolvente para seu público.
3
Step 3
Aplique Visuais e Branding
Utilize nossos modelos de vídeo para projetar cenas atraentes. Aplique suas cores de marca, logotipo e melhore seu vídeo educacional com mídia relevante da biblioteca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Com um único clique, gere seu vídeo educacional de alta qualidade. Nossa geração rápida de vídeos permite que você o exporte em vários formatos para distribuição perfeita ao seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação em Saúde

Traduza informações médicas complexas em vídeos educacionais claros e acessíveis, melhorando significativamente o treinamento e a compreensão em saúde.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais?

O HeyGen simplifica o processo de ser um criador de vídeos educacionais convertendo texto diretamente em vídeos educacionais envolventes com IA. Com sua interface intuitiva e extensos modelos de vídeo, o HeyGen permite um design e geração de vídeo fáceis, eliminando etapas complexas de produção.

Que tipo de avatares de IA estão disponíveis para conteúdo educacional no HeyGen?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de professores profissionais para representar sua marca e entregar vídeos educacionais de forma eficaz. Esses avatares de IA dão vida às suas aulas, garantindo uma presença consistente e envolvente para sua plataforma de vídeo educacional com IA.

O HeyGen suporta recursos multilíngues para vídeos de eLearning?

Sim, o HeyGen suporta a educação multilíngue oferecendo geração robusta de narração e capacidades de legendas para seus vídeos de eLearning. Isso permite que você produza vídeos de treinamento acessíveis a um público global, tornando seu conteúdo verdadeiramente inclusivo.

Posso gerar rapidamente vídeos educacionais de IA usando o HeyGen?

O HeyGen é projetado para geração rápida de vídeos, permitindo que você crie vídeos educacionais de IA de alta qualidade de forma eficiente a partir de seus roteiros de texto. Este gerador de vídeo de IA reduz significativamente o tempo de produção, permitindo a rápida implantação de seus materiais de aprendizagem.

