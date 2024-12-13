Plataforma de anúncios em vídeo com IA: Crie Anúncios Vencedores Rápido

Gere criativos de anúncios de alto desempenho e escale a produção com Atores de IA, economizando tempo e aumentando o ROAS para profissionais de marketing de performance.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo inspirador de 45 segundos para agências de marketing, ilustrando o poder do HeyGen como Criador de Anúncios em Vídeo de IA para gerar anúncios vencedores sem orçamentos de produção extensos. O vídeo deve adotar uma estética elegante e profissional com uma demonstração de interface de usuário limpa e uma narração autoritária, destacando a eficiência de transformar texto em vídeo polido usando as funcionalidades de Texto para vídeo a partir de roteiro e Geração de narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para marcas D2C, demonstrando como testar facilmente tendências criativas e produzir inúmeras variantes de vídeo com o HeyGen. Este vídeo requer um estilo visual moderno e acelerado com transições rápidas entre diferentes versões de anúncios e música de fundo animada, enfatizando como as capacidades de Modelos & cenas e Redimensionamento & exportação de proporção do HeyGen simplificam todo o processo de teste criativo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 30 segundos para criadores de conteúdo, enfatizando a simplicidade de gerar Anúncios de IA e Criativos de Anúncios de alta qualidade. O vídeo deve apresentar cortes rápidos e um tom instrutivo claro, garantindo acessibilidade com Legendas/captions exibidas de forma proeminente. Mostre como o suporte à Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen ajuda a montar rapidamente conteúdo com aparência profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Plataforma de Anúncios em Vídeo com IA

Transforme suas ideias de marketing em anúncios de vídeo de alto desempenho com IA sem esforço. Projete, personalize e lance campanhas impactantes com facilidade.

Step 1
Crie Seu Conceito de Anúncio
Utilize o Criador de Anúncios em Vídeo de IA para inserir seu roteiro e gerar um conceito inicial de vídeo. A plataforma aproveita a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para otimizar seu processo criativo.
Step 2
Selecione Seu Talento e Cena de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie Atores de IA personalizados para transmitir sua mensagem. Isso garante que seu anúncio ressoe efetivamente com seu público-alvo.
Step 3
Aprimore com Elementos Dinâmicos
Eleve seus Criativos de Anúncios adicionando narrações profissionais, música envolvente e Legendas/captions personalizáveis para aumentar o engajamento e a acessibilidade para um público mais amplo.
Step 4
Gere e Implante Seus Vídeos
Aproveite as ferramentas avançadas de Geração de Vídeo para produzir múltiplas variantes de vídeo e exportá-las facilmente usando Redimensionamento & exportação de proporção, prontas para qualquer plataforma.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Depoimentos com IA

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos de IA envolventes, construindo confiança e credibilidade para os esforços publicitários da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de anúncios em vídeo únicos no estilo UGC e Atores de IA?

O HeyGen capacita os usuários a produzir anúncios em vídeo autênticos no estilo UGC e Atores de IA dinâmicos, aproveitando suas capacidades avançadas de Criador de Anúncios em Vídeo de IA. Isso permite a geração eficiente de vídeos criativos diversos que capturam a atenção e impulsionam o engajamento.

Quais tipos de variantes de vídeo posso gerar com o HeyGen para minhas campanhas?

Com o HeyGen, você pode gerar inúmeras variantes de vídeo para anúncios vencedores, incluindo vídeos de produtos e depoimentos, utilizando modelos personalizados e uma rica biblioteca de mídia. Essa versatilidade apoia a criação de uma gama de criativos de anúncios eficazes adaptados às suas necessidades específicas de campanha.

O HeyGen pode ajudar a personalizar e marcar meus criativos de anúncios na plataforma de publicidade de IA?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos e modelos personalizados para garantir que seus criativos de anúncios na plataforma de publicidade de IA se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode personalizar facilmente cada vídeo com seu logotipo, cores e estéticas específicas para manter a consistência da marca.

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de anúncios em vídeo com IA?

O HeyGen simplifica significativamente todo o processo de criação de anúncios em vídeo com IA, atuando como uma ferramenta abrangente de IA para publicidade. Desde a geração de texto para vídeo até a criação de narrações e inclusão de legendas, o HeyGen otimiza a forma como você cria vídeos de anúncios, aprimorando seu fluxo de trabalho criativo.

