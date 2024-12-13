Plataforma de anúncios em vídeo com IA: Crie Anúncios Vencedores Rápido
Gere criativos de anúncios de alto desempenho e escale a produção com Atores de IA, economizando tempo e aumentando o ROAS para profissionais de marketing de performance.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo inspirador de 45 segundos para agências de marketing, ilustrando o poder do HeyGen como Criador de Anúncios em Vídeo de IA para gerar anúncios vencedores sem orçamentos de produção extensos. O vídeo deve adotar uma estética elegante e profissional com uma demonstração de interface de usuário limpa e uma narração autoritária, destacando a eficiência de transformar texto em vídeo polido usando as funcionalidades de Texto para vídeo a partir de roteiro e Geração de narração do HeyGen.
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para marcas D2C, demonstrando como testar facilmente tendências criativas e produzir inúmeras variantes de vídeo com o HeyGen. Este vídeo requer um estilo visual moderno e acelerado com transições rápidas entre diferentes versões de anúncios e música de fundo animada, enfatizando como as capacidades de Modelos & cenas e Redimensionamento & exportação de proporção do HeyGen simplificam todo o processo de teste criativo.
Desenhe um vídeo informativo de 30 segundos para criadores de conteúdo, enfatizando a simplicidade de gerar Anúncios de IA e Criativos de Anúncios de alta qualidade. O vídeo deve apresentar cortes rápidos e um tom instrutivo claro, garantindo acessibilidade com Legendas/captions exibidas de forma proeminente. Mostre como o suporte à Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen ajuda a montar rapidamente conteúdo com aparência profissional.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Geração Rápida de Criativos de Anúncios.
Produza rapidamente anúncios em vídeo de IA de alto desempenho que cativam o público e geram resultados superiores para qualquer campanha.
Escale Anúncios em Vídeo para Mídias Sociais.
Crie facilmente anúncios em vídeo envolventes e clipes curtos otimizados para todas as plataformas de mídia social, aumentando o alcance e o engajamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen facilita a criação de anúncios em vídeo únicos no estilo UGC e Atores de IA?
O HeyGen capacita os usuários a produzir anúncios em vídeo autênticos no estilo UGC e Atores de IA dinâmicos, aproveitando suas capacidades avançadas de Criador de Anúncios em Vídeo de IA. Isso permite a geração eficiente de vídeos criativos diversos que capturam a atenção e impulsionam o engajamento.
Quais tipos de variantes de vídeo posso gerar com o HeyGen para minhas campanhas?
Com o HeyGen, você pode gerar inúmeras variantes de vídeo para anúncios vencedores, incluindo vídeos de produtos e depoimentos, utilizando modelos personalizados e uma rica biblioteca de mídia. Essa versatilidade apoia a criação de uma gama de criativos de anúncios eficazes adaptados às suas necessidades específicas de campanha.
O HeyGen pode ajudar a personalizar e marcar meus criativos de anúncios na plataforma de publicidade de IA?
Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos e modelos personalizados para garantir que seus criativos de anúncios na plataforma de publicidade de IA se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode personalizar facilmente cada vídeo com seu logotipo, cores e estéticas específicas para manter a consistência da marca.
O HeyGen simplifica todo o processo de criação de anúncios em vídeo com IA?
O HeyGen simplifica significativamente todo o processo de criação de anúncios em vídeo com IA, atuando como uma ferramenta abrangente de IA para publicidade. Desde a geração de texto para vídeo até a criação de narrações e inclusão de legendas, o HeyGen otimiza a forma como você cria vídeos de anúncios, aprimorando seu fluxo de trabalho criativo.