Gerador de Vídeo de Integração com IA: Treinamento de Funcionários Rápido e Envolvente

Envolva novos contratados com treinamentos dinâmicos e personalizados. Utilize avatares de IA realistas para criar vídeos de integração atraentes que permanecem na memória.

Desenvolva um vídeo de integração de 30 segundos para novos contratados em uma startup de tecnologia, com um estilo visual moderno, limpo e animado, acompanhado de uma narração profissional. O vídeo deve apresentar rapidamente a cultura da empresa e as principais ferramentas, utilizando de forma eficaz os extensos Modelos e cenas do HeyGen para agilizar a criação.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos explicando um novo recurso de software para proprietários de pequenas empresas, com uma apresentação envolvente, clara e autoritária de um avatar de IA. Este prompt do gerador de vídeo de IA enfatiza o poder do Texto-para-vídeo a partir de scripts para criar uma mensagem precisa e impactante sem a necessidade de tempo de câmera.
Crie um vídeo informativo de 60 segundos voltado para profissionais de RH, educando os funcionários existentes sobre as políticas atualizadas da empresa, adotando um estilo visual tranquilizador e profissional, complementado por uma narração com voz humana. Aproveite a geração avançada de Narração do HeyGen para articular claramente informações complexas, garantindo uma experiência de treinamento abrangente.
Desenvolva um teaser promocional rápido de 15 segundos para equipes de marketing lançando uma nova campanha de produto, exigindo um estilo rápido, visualmente rico e empolgante com música de fundo energética. Integre visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar uma prévia de alto impacto usando o gerador de vídeo de IA.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Integração com IA

Crie vídeos de integração envolventes de forma eficiente com IA. Transforme texto em experiências de treinamento profissionais e personalizadas usando ferramentas avançadas de IA e modelos personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de integração. Utilize roteiros gerados automaticamente por IA para criação rápida de conteúdo, garantindo que sua mensagem seja clara e concisa.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser o apresentador do seu vídeo. Essas cabeças falantes realistas aumentam o engajamento e transmitem sua mensagem de forma profissional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Elementos de Marca
Enriqueça seu vídeo com visuais da biblioteca de mídia e aplique controles de marca como logotipos e cores. Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Finalize seu vídeo com ferramentas de edição precisas e, em seguida, exporte-o no formato de proporção desejado. Compartilhe seu vídeo de integração com IA de alta qualidade com seus novos membros da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Explicações Complexas

Simplifique conceitos e procedimentos intrincados com explicações em vídeo claras geradas por IA para um aprendizado e compreensão aprimorados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeo de IA intuitivo, transformando seus roteiros criativos em vídeos polidos sem esforço. Ele utiliza IA avançada de texto para vídeo para animar personagens e produzir conteúdo envolvente a partir de uma entrada de texto simples, agilizando seu fluxo de produção.

O HeyGen pode me ajudar a desenvolver vídeos de integração atraentes e explicativos de produtos?

Com certeza, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar diversos conteúdos criativos, incluindo vídeos de integração eficazes e explicativos de produtos dinâmicos. A plataforma oferece modelos versáteis e avatares de IA para garantir que sua mensagem seja entregue de forma clara e envolvente.

Quais ativos criativos e recursos o HeyGen oferece para produção de vídeo?

O HeyGen oferece suporte robusto para diversos ativos criativos, incluindo narrações de alta qualidade, modelos profissionalmente projetados e cabeças falantes personalizadas. Esses recursos permitem que você crie experiências de treinamento únicas e apresentações de vendas atraentes com facilidade.

O HeyGen suporta o uso de avatares de IA para apresentações de vídeo únicas?

Sim, o HeyGen suporta totalmente a integração de avatares de IA para criar apresentações de vídeo únicas e personalizadas. Você pode selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA ou criar o seu próprio, aumentando o impacto criativo do seu conteúdo, desde explicações de produtos até experiências de treinamento.

